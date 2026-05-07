«بيورهيلث» تستهدف استثمار 13 مليار درهم بحلول 2032 ضمن المحتوى الوطني

تعلن إنفاق 6.33 مليارات درهم على المشتريات المحلية لترفع مساهمتها في برنامج المحتوى الوطني إلى 3 أضعاف

أعلنت«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، أن إجمالي إنفاقها على المشتريات المحلية تجاوز 6.33 مليارات درهم، منذ انضمامها إلى برنامج المحتوى الوطني التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2022، في خطوة تعكس تسارع مساهمتها في دعم منظومة التصنيع الوطني، وتعزيز مسارات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وأكدت استمرارها في تنفيذ خطتها الاستثمارية ضمن برنامج المحتوى الوطني، والتي تستهدف ضخ 13 مليار درهم بحلول عام 2032، من خلال نهج متكامل، يركز على دعم الموردين المحليين، وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات الوطنية.

وجاء الإعلان على هامش مشاركة المجموعة في فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث أكدت «بيورهيلث» التزامها بتوسيع دورها في دعم أهداف برنامج المحتوى الوطني، من خلال تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، وتمكين الصناعات الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وأوضحت المجموعة أن هذا الرقم يعكس نمواً بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بمشترياتها في عام 2025، والتي بلغت 2.25 مليار درهم، ما يعكس قوة التوسع في الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، وفاعلية الشراكات مع القطاع الصناعي داخل الدولة.

محور أساسي

وقال راشد سيف القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث»، إن استراتيجية المجموعة في برنامج المحتوى الوطني، تمثل محوراً أساسياً في تطوير منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً أن تجاوز المشتريات المحلية حاجز 6.33 مليارات درهم، يعكس التزاماً واضحاً بدمج المحتوى الوطني في مختلف العمليات التشغيلية.

وأضاف أن التركيز على الموردين المحليين وبناء القدرات الوطنية، يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية الخدمات الصحية، بما يتماشى مع الأجندة الصناعية لدولة الإمارات، ويدعم أهداف التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشارت المجموعة إلى أن شركاتها المختلفة، وعلى رأسها «صحة»، و«مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، و«ضمان»، و«بيورلاب»، و«رافد»، ساهمت بشكل فاعل في تعزيز أداء المجموعة ضمن البرنامج، من خلال دمج مبادرات التوطين في المشتريات والتشغيل وتطوير الكفاءات البشرية.

ولفتت «بيورهيلث» إلى أن استراتيجيتها في الإمداد، تشمل قطاعات حيوية، مثل المستلزمات الطبية، والأدوية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية، مع إعطاء أولوية للموردين المحليين الذين يلتزمون بالمعايير العالمية، بما يعزز استدامة العمليات التشغيلية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وأكدت أن الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الصناعي في الدولة، تسهم في توسيع الفرص أمام الشركات المحلية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحديات المستقبلية بكفاءة أعلى.

وشددت المجموعة على أن مشاركتها في «اصنع في الإمارات»، تعكس الدور المتنامي لقطاع الرعاية الصحية في دعم التنمية الصناعية، من خلال تعزيز الطلب على المنتجات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد، والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.