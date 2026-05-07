الإمارات تبدأ تنفيذ مشروع وطني لتطوير تقنيات الإلكترونيات الدقيقة والشرائح المعيارية

دخلت دولة الإمارات مرحلة التنفيذ لبناء قدرات وطنية في مجال الإلكترونيات الدقيقة، عقب توقيع اتفاقية استراتيجية على هامش اصنع في الإمارات 2026 بين مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ولوكهيد مارتن، بالشراكة مع مجموعة إيدج وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قدرات الدولة في تصميم وتجميع التقنيات المتقدمة القائمة على بنية الشرائح المعيارية «Chiplets»، بما يدعم توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات الجيل القادم.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «هالكون» التابعة لمجموعة «إيدج» على دمج معالجات تعتمد على تقنيات الشرائح الدقيقة ضمن أنظمة التوجيه والاستهداف المتقدمة، بما يعزز دقة تحديد الأهداف وكفاءة الأنظمة التشغيلية.

كما يشمل التعاون إنشاء مركز متخصص للبحث والتطوير داخل جامعة خليفة، يركز على تصميم الإلكترونيات الدقيقة وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم البحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إن المجلس يقود جهود تمكين هذا المشروع الوطني عبر جمع الشركاء الاستراتيجيين ووضع الأسس اللازمة لبناء منظومة مستدامة للشرائح المعيارية داخل الدولة، مؤكداً أن المبادرة تعزز القدرات الصناعية المتقدمة وتدعم تكامل المنظومة الوطنية للتكنولوجيا.

وأضاف أن تقنيات الشرائح المعيارية تمثل ركيزة أساسية للعديد من الصناعات المستقبلية، بما يشمل الدفاع والطيران والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم، مشيراً إلى أن المشروع ينسجم مع مستهدفات «اصنع في الإمارات» لتسريع النمو الصناعي وتمكين صناعات المستقبل.

خطوة نوعية

من جانبه، أكد دانيال موتون، الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» في الشرق الأوسط، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الممتد لأكثر من 50 عاماً مع دولة الإمارات، موضحاً أن المشروع سيسهم في إدماج الدولة ضمن سلسلة القيمة العالمية للإلكترونيات الدقيقة.

بدوره، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن المركز البحثي الجديد سيدعم تدريب الكفاءات الإماراتية على تصميم الشرائح المعيارية المتقدمة وربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، بما يعزز مكانة الدولة في الاقتصاد المعرفي وسلاسل التكنولوجيا العالمية.

وأكد سيف الدهباشي، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في مجموعة «إيدج»، أن المبادرة تمثل خطوة محورية لتعزيز القدرات السيادية للإمارات في مجال الإلكترونيات الدقيقة، عبر تسريع نقل المعرفة وتطوير كوادر وطنية متخصصة وبناء سلاسل إمداد مرنة وآمنة داخل الدولة.