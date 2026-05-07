«أدنوك للتوزيع» تبرم شراكات صناعية بـ 60 مليون درهم لتعزيز التصنيع المحلي

أعلنت أدنوك للتوزيع ، خلال مشاركتها في معرض اصنع في الإمارات 2026، إبرام شراكات استراتيجية مع الإمارات العالمية للألمنيوم وبروج بقيمة تتجاوز 60 مليون درهم، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز الأداء الصناعي وسلاسل الإمداد الوطنية.

وتدعم الاتفاقيات نمو أعمال الشركة في قطاع زيوت التشحيم، عبر توفير محفظة تضم 520 منتجاً مخصصاً لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت حققت فيه الشركة نسبة 96% ضمن برنامج القيمة المحلية المضافة لتصنيع زيوت التشحيم، التي تُنتج محلياً وتُصدَّر إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأكدت الشركة أن الشراكات الجديدة تسهم في زيادة أحجام الإنتاج المحلي وتعزيز التزامات التوريد طويلة الأجل للقطاعات الصناعية الحيوية، بما يرسخ مكانة «أدنوك فويجر» كإحدى العلامات الرائدة في سوق زيوت التشحيم عالية الأداء المصنعة في دولة الإمارات.

وفي إطار التعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم، ستوفر «أدنوك للتوزيع» زيوت تشحيم ممزوجة محلياً ومصممة خصيصاً لدعم العمليات الصناعية الضخمة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية، انسجاماً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار».

كما تتضمن الشراكة مع «بروج» توطين إنتاج الزيت الأبيض الطبي عالي الجودة، حيث نفذت الشركتان إنتاجاً تجريبياً تجاوز 40 طناً تم تطويره واختباره بالكامل داخل الدولة، تمهيداً للتوسع التجاري عبر طلبية أولية بسعة 100 طن.

وتعمل «أدنوك للتوزيع» و«بروج» كذلك على تطوير حلول تعبئة مستدامة ودائرية لزيوت التشحيم باستخدام مواد بولي إيثيلين عالية الكثافة، بما يدعم خفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات التعبئة المستدامة ومرونة سلاسل الإمداد.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرات تعزز مكانتها العالمية كمصنع موثوق لزيوت التشحيم «صنع في الإمارات»، وتسهم في بناء اقتصاد صناعي أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.