«مالية عجمان» تطلق نظام «موجودات» لتعزيز إدارة الأصول الحكومية

أطلقت دائرة المالية في عجمان نظام «موجودات»، المنصة الرقمية الذكية المتكاملة لإدارة الأصول الحكومية، التي تعد من أحدث الحلول التقنية المصممة لرفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في الأداء والعمل المؤسسي.

وجاء الإطلاق ضمن ورشة عمل عقدتها الدائرة، بهدف تعريف الكوادر المعنية في الجهات الحكومية بالإمارة على المنظومة الجديدة، تمهيداً لتطبيقها فعلياً، وتعزيز جاهزية مستخدميها، إذ تم تقديم نبذة عن النظام وتدريب المستخدمين على آلية عمله، إضافة إلى شرح إجراءات إدارة الأصول والدعم الفني، ومناقشة الملاحظات والتحديات.

ويوفر النظام الجديد منصة رقمية موحدة لإدارة دورة حياة الأصول الحكومية بشكل شامل، ما يسهم في تقليل الاعتماد على التدخلات اليدوية، كما يتميز النظام بقدرات تحليلية متقدمة، تمكن متخذي القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة بشكل لحظي، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة القرارات، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتقليل الهدر، وخفض التكاليف التشغيلية، ما من شأنه رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول الحكومية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يعزز القدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، ويدعم اتخاذ قرارات استباقية مستندة إلى البيانات، وذلك انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو تحقيق الريادة الحكومية عبر الابتكار والمرونة.

وقال: «نركز في هذه المرحلة على تعظيم القيمة من الأصول الحكومية عبر توظيف البيانات لتحسين مستوى الرؤية الشاملة لها، وتحقيق أفضل عائد ممكن»، مضيفاً أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويشكل ركيزة أساسية لتوحيد معايير إدارة الأصول وتكامل بياناتها على مستوى الجهات الحكومية، مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دعم التكامل بين الأنظمة المالية، بما يحقق انسيابية في تدفق البيانات، ويعزز موثوقية التقارير وجودتها.