«اصنع في الإمارات» يعزز الانتاج المحلي ويدعم السوق المحلي

رسخت الصناعات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة دورها كأحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي كما وصلت إلى الأسواق العالمية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.

ومع تنامي الدعوات الدولية لإعادة توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الخارج، تبرز الشركات الوطنية كعامل رئيسي في تعزيز مرونة الاقتصاد، عبر تطوير قدرات إنتاجية محلية قادرة على الاستجابة لاحتياجات السوق في الظروف العادية والاستثنائية.

وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»: إن الاعتماد الكامل على الاستيراد لم يعد خياراً استراتيجياً في عالم تتقلب فيه المعادلات الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنت سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

وأضاف، أن مجموعة «البداد» تعد من النماذج الإماراتية الوطنية التي نجحت في ترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي من خلال تطوير صناعات متنوعة تشمل الهياكل الجاهزة والحلول اللوجستية المتكاملة، بما يعزز قدرة السوق المحلية على التكيف مع المتغيرات.

وأوضح البداد أن فترات الأزمات، سواء المرتبطة باضطرابات الطاقة أو التوترات الإقليمية، أظهرت أهمية وجود قدرات إنتاجية محلية قادرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق دون الاعتماد الكامل على االاستيراد.

وأشار إلى أن مصانع المجموعة حافظت خلال تلك الفترات على استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية متراكمة، ما أسهم في سد فجوات محتملة في الإمدادات، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب جاهزية تشغيلية سريعة.

وقال البداد: إن هذا الدور يعزز مفهوم الأمن الصناعي، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، إذ يمنح وجود شركات وطنية قادرة على الإنتاج والتوريد في الظروف الاستثنائية الاقتصاد المحلي مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف أن المجموعة أسهمت في توفير حلول سريعة وفعالة لدعم قطاعات خدمية وإنسانية، من خلال إنشاء هياكل مؤقتة يمكن تجهيزها بسرعة لتلبية احتياجات تشغيلية طارئة.

وأوضح البداد أن دور المجموعة لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى دعم سلاسل القيمة المحلية عبر التعاون مع الموردين والشركاء داخل الدولة، ما يعزز الدورة الاقتصادية الوطنية ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد البداد أن تجربة المجموعة تعكس قوة البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، التي توفر بنية تحتية متقدمة وسياسات مرنة تشجع الابتكار والتوسع الصناعي.

ويرى البداد أنه ومع استمرار التحولات في الاقتصاد العالمي، فإن تجربة الشركات الإماراتية تمثل نموذجاً عملياً لترسيخ ثقافة الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالصناعات الوطنية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.