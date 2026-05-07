معهد إدارة المشاريع العالمي يكرم الداخلية لتميزها في إدارة المشاريع الرقمية

كرّم معهد إدارة المشاريع العالمي (PMI) عدداً من المؤسسات والجهات الحكومية الرائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع والابتكار المؤسسي، خلال قمته العالمية التي عُقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة، تقديراً لجهودها في تبني أفضل الممارسات وتطوير نماذج عمل مستقبلية قائمة على التحول الرقمي والاستدامة. وجاءت وزارة الداخلية في مقدمة الجهات المكرّمة، بعد فوزها بدرع التميز في إدارة المشاريع التحولية كأول جهة شرطية تنال هذا التكريم.

وتسلّم الجائزة الرائد الدكتور حمد الدرمكي، رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية ورئيس قسم تطوير المشاريع، والرائد سعيد الجنيبي، مدير مركز معلومات المشاريع، من بيير لومان، رئيس المعهد ومديره التنفيذي، خلال فعاليات القمة.

ويعكس هذا الإنجاز ريادة وزارة الداخلية في تبني نماذج متقدمة لإدارة المشاريع، ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي، من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارة المشاريع التحولية تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة، وتكامل البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستدامة.

كما يجسد الفوز التزام الوزارة بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي عبر تطوير الكفاءات الوطنية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، بما يعزز الجاهزية المستقبلية ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية.

ويأتي هذا التتويج امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها وزارة الداخلية مع معهد إدارة المشاريع العالمي في سبتمبر الماضي، لتصبح أول جهة أمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقّع مذكرة تفاهم من هذا النوع، بهدف تطوير منظومة إدارة المشاريع وتعزيز البحث العلمي والتأهيل المهني.

وأسفرت الشراكة عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية، شملت برامج تدريبية متقدمة، ومشاريع بحث وتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى إعداد أطر مرجعية تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز الاستعداد للمستقبل.