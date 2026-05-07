دبي تحتضن أول مصنع لإنتاج وتجديد منصات حفر النفط والغاز بالدولة

وقعت مجموعة عبدالجليل العسماوي، إحدى أكبر المجموعات العائلية المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، لتوسيع نطاق عملياتها عبر إنشاء أحد أول مصانع إنتاج، وتجديد منصات حفر آبار البترول والغاز في دولة الإمارات.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» أعلنت مجموعة عبدالجليل العسماوي عن توسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية، من خلال استثمار بارز لتعزيز قدراتها في مجال الصناعات المتقدمة. وتستثمر مجموعة عبدالجليل العسماوي 45 مليون درهم إماراتي إضافية لإنشاء مصنعها الجديد، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 500 مليون درهم إماراتي.

وسوف يسهم مشروع التوسعة، الذي سيوفر أكثر من 330 ألف قدم مربعة من المساحات الجديدة، في زيادة المساحات الإجمالية، التي تستأجرها مجموعة عبدالجليل العسماوي في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 4.7 ملايين قدم مربعة، تأكيداً على الدور المحوري، الذي تلعبه هذه الوجهة الصناعية لتعزيز القطاع الصناعي في المنطقة، ومن المتوقع إنجاز أعمال تشييد وبناء المصنع الجديد بحلول نهاية عام 2027.

يعمل في مجموعة عبدالجليل العسماوي في مدينة دبي الصناعية اليوم ما يقارب 1,400 موظف، علماً بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع التوسعة الجديد في توفير ما يقارب 200 فرصة عمل إضافية، بما يسهم في الارتقاء بالقوى العاملة ضمن القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

ومتحدثاً نيابة عن مدينة دبي الصناعية، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن مدينة دبي الصناعية تلتزم بدعم شركات التصنيع في مختلف مراحل نموها.

وقال: «يسرنا أن تواصل مجموعة عبدالجليل العسماوي توسعها ونموها ضمن منظومتنا الصناعية الرائدة، حيث تسهم بنيتنا التحتية المتقدمة وموقعنا الاستراتيجي وتصميمنا الذكي، الذي يلبي احتياجات قطاعات صناعية متخصصة في تمكين عملائنا من توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من فرص النمو الناشئة، بما يتماشى مع استراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتعكس هذه الاتفاقية ثقة شركائنا المتنامية بمدينة دبي الصناعية وجهة مثالية لإطلاق الأعمال وتوسيع نطاقها، وضمان نموها المستدام».

وفي إطار مشروع التوسعة تطمح مجموعة عبدالجليل العسماوي إلى بناء قدرات متطورة في مجال تصنيع وتجديد منصات حفر آبار البترول والغاز في دولة الإمارات، حيث ستوفر خدمات الصيانة والأداء التشغيلي والمنشآت ومعدات الحفر المصنعة بالكامل داخل الدولة. وسوف يسهم هذا المشروع في تلبية احتياجات السوق، وتقصير مدة التنفيذ والتسليم، بما يدعم الأهداف الصناعية الوطنية، التي تحظى بالأولوية من خلال المبادرات الحكومية الرائدة على غرار مبادرة «اصنع في الإمارات».

ومن جانبه قال عبدالجليل مهدي محمد العسماوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالجليل العسماوي: «نواصل اليوم المسيرة التي أرسى دعائمها والدنا المؤسس مهدي محمد العسماوي، واستكمالاً لنهجه ورؤيته نلتزم منذ تأسيس مجموعتنا في دولة الإمارات بإطلاق الأعمال، التي تملك قدرة عالية على التكيف، وتلبية احتياجات القطاعات المستقبلية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة».

وأضاف: «يعد مشروع التوسعة في مدينة دبي الصناعية إنجازاً إضافياً بارزاً في سعينا الدؤوب لتعزيز قدراتنا الصناعية، ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لتصنيع أبرز المعدات الصناعية محلياً».

تجدر الإشارة إلى أن المصنع الجديد سيضم تقنيات صناعية متطورة وذكية، مدعومة بأنشطة بحث وتطوير مستمرة لتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج والارتقاء بمهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات العمل، وقد تم تصميم هذا المصنع بما يتوافق مع معايير الاستدامة الدولية، بما في ذلك معيار ISO 14001 للإدارة البيئية، ومعيار ISO 41001 لإدارة المرافق، فضلاً عن معايير الأبنية الخضراء.

تدير مجموعة عبدالجليل العسماوي عمليات قائمة ضمن قطاعات متنوعة، تشمل التجارة، والنفط والغاز، وتصنيع المعادن وطلاءها، والبولسترين، والنقل، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وأعمال إنشاء الطرق، والتطوير العقاري.

أما مدينة دبي الصناعية التي تأسست في عام 2004، فتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ذات التصميم الذكي، الذي يلبي احتياجات القطاعات الصناعية المتخصصة، التي تشمل المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتضم هذه الوجهة أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، و350 مصنعاً دخل حيز التشغيل. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الاستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد»، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية، ويتيح للشركات فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.

تعد مدينة دبي الصناعية من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وحي دبي للتصميم، ومجمع دبي للعلوم.