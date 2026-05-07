تعاون بين «الاقتصاد» و«1Hub7» في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع 1Hub7 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى المجتمع الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.

وقع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تجمع كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.

وأكد عبدالله آل صالح، بهذه المناسبة، أن الملكية الفكرية تُعد مرتكزاً أساسياً لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك حرصت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.

وقال، نشهد اليوم خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الدولة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع Hub71، والتي تسهم في دعم أصحاب الاختراعات والمشاريع المبتكرة في تسجيل وحماية حقوقهم الفكرية، وتوفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات محمية قانوناً وذات قيمة مضافة.

وقال أحمد علي علوان، إن حماية الابتكار تعد عنصراً أساسياً في رحلة نمو الشركات التقنية وتوسعها، لافتاً إلى أنه من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، يتم العمل على تعزيز وصول الشركات الناشئة ضمن منظومة Hub71 إلى خبرات الملكية الفكرية، ودعم براءات الاختراع، بما يمكّن المؤسسين من حماية أفكارهم وإدارتها بفاعلية أكبر مع نمو أعمالهم.

وتسهم مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة حول تطبيقات أنشطة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وكيفية تعزيز الاستفادة منها، ودعم تكامل الجهود الوطنية لتطوير بيئة أعمال داعمة للابتكار والإبداع، كما تركز المذكرة على تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية متخصصة، تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حول مختلف تطبيقات الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال براءات الاختراع.

ووفقاً للمذكرة تقدم وزارة الاقتصاد والسياحة الاستشارات الفنية والقانونية في مجال الملكية الفكرية لـ Hub71، وكذلك التنسيق بين الجانبين في تنظيم الفعاليات المتخصصة مثل المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، إلى جانب العمل على تسريع إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الملكية الفكرية، وتتضمن المذكرة دعم الجهود الرامية إلى تسويق براءات الاختراع للشركات الناشئة في منظومة Hub71، بما يعزز فرص نموها وتوسعها في الأسواق، ويدعم مكانة الدولة التنافسية مركزاً إقليمياً رائداً للملكية الفكرية والابتكار.