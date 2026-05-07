«الصناعة» تكرم 20 داعماً لبرنامج المحتوى الوطني

كرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 20 جهة وشخصية رائدة من داعمي برنامج المحتوى الوطني «ICV»، تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز المنتجات الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

حضر الحفل، الذي نظمته الوزارة ضمن فعاليات يوم المحتوى الوطني خلال أعمال «اصنع في الإمارات 2026»، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وابتسام السعدي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج المحتوى الوطني أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحويل الطلب المحلي إلى فرص نمو واستثمار حقيقية للمصنّعين والشركات الوطنية، من خلال إعادة توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد الوطني وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد المحلية. وأضاف أن البرنامج نجح منذ انطلاقه في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يعكس أثره المباشر في دعم الصناعة الوطنية، ورفع تنافسيتها، وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ منظومة صناعية أكثر مرونة واستدامة.

وأشار إلى أن التوطين يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري والقدرات الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تواصل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ومن خلال منصة «اصنع في الإمارات»، تحويل الفرص إلى شراكات ومشاريع صناعية ملموسة على أرض الواقع.

وتوزعت الجوائز ضمن عدة فئات رئيسية شملت: فئة مزودي الخدمات، وفئة المصانع، وفئة جهات منح الشهادة، وأفضل برنامج لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل تطبيق لبرنامج المحتوى الوطني، وأفضل برنامج للتوطين.

وشمل التكريم عدداً من الجهات الحكومية والشركات الوطنية التي أسهمت في دعم وتمكين برنامج المحتوى الوطني، وتعزيز أثره في دعم الصناعة الوطنية وسلاسل التوريد المحلية وتمكين الكفاءات الإماراتية. وضم التكريم وزارة المالية، لدورها في دعم تطوير البرنامج ضمن سياسات ومنصة المشتريات الحكومية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لدوره في دعم برامج التوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، لدوره في تطبيق برنامج المحتوى الوطني ضمن المشتريات الحكومية في إمارة أبوظبي، ودعم برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، إضافة إلى مساهمته في جذب الاستثمارات النوعية الداعمة للمحتوى الوطني.

كما شمل التكريم وزارة الاقتصاد والسياحة، لدورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لجهودها في تمكين الكوادر الوطنية، إضافة إلى شركة أدنوك، لدورها الريادي في دعم برنامج المحتوى الوطني منذ انطلاقته، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب مبادراتها النوعية مثل برنامج «مصنّعين» واتفاقيات الشراء.

جهة رائدة

كما تم تكريم عدد من الشركات المتميزة التي حققت أداءً بارزاً وفق معايير برنامج المحتوى الوطني، حيث فازت شركة الاتحاد للأسمنت بلقب «الجهة الرائدة في برنامج المحتوى الوطني - قطاع التصنيع»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية بلقب «الجهة الرائدة في برنامج المحتوى الوطني - مزودو الخدمات»، وشركة أدنوك بجائزة «أفضل جهة رائدة في تطبيق برنامج المحتوى الوطني»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجائزة «أفضل برنامج للتوطين»، ومجموعة «e&» بجائزة «أفضل برنامج لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، فيما حصلت «ديلويت آند توش الشرق الأوسط» على جائزة «أفضل جهة منح شهادة لبرنامج المحتوى الوطني».

وشهدت الفعاليات تكريم نخبة من الرواد المتميزين الذين لعبوا دوراً محورياً في دعم وتمكين برنامج المحتوى الوطني من خلال جهات عملهم، تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز التوطين، ودعم الموردين المحليين، وتطوير منظومة المشتريات والاستثمارات الوطنية، بما يسهم في تعزيز أثر البرنامج على الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية.