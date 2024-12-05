"دناتا لوجيستكس" تطلق مشروعاً ضخماً في دبي الجنوب على مساحة 57 ألف متر

بدأت "دناتا لوجيستكس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، أعمال البناء لمستودع جديد على مساحة 57 ألف متر مربع في دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.

وبفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال)، ستساهم توسعة شركة دناتا لوجيستكس بشكل كبير في تعزيز النمو وترسيخ مكانة الإمارة كمركز لوجستي عالمي رئيسي.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس بحضور كلّ من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وتشكل المنشأة استثماراً بقيمة 100 مليون درهم (27 مليون دولار)، وستوفر دفعة كبيرة للقدرات التشغيلية للشركة وسط الطلب المتزايد على خدمات الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة، وبقدرتها على مناولة 400 ألف طن من البضائع سنوياً، ستسهم المنشأة في زيادة سعة تخزين "دناتا لوجيستكس" بنسبة 50% وستوفر أكثر من 50 وظيفة جديدة مباشرة مع الشركة.

وسوف تجهّز المنشأة بأحدث التقنيات، والتي تتضمن الأنظمة الآلية لتخزين واسترجاع البضائع (ASRS)، وتحميل وتفريغ الشاحنات، إلى جانب تنفيذ نظام إدارة المستودعات (WMS) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يوفر كفاءة وقيمة للشركاء.

وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة العالمية التي تنتهجها دناتا، تم تصميم المستودع بالتركيز بشكل خاص على الكفاءة البيئية، وسيضم المستودع ألواحاً شمسية وأنظمة لتجميع مياه الأمطار والطاقة، فضلاً عن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذكية، ومن المتوقع أن يحصل المرفق على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي LEED العالمية، بعد عام واحد من بدء العمليات.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء المستودع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وبذلك، ستقدم "دناتا لوجيستكس" خدماتها عالمية المستوى من 11 موقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال شون برادلي، المدير العام لشركة دناتا لوجيستكس: "نحن سعداء ببدء العمل في هذه المنشأة الجديدة والمتطورة، والتي تمثل استثماراً محورياً في استراتيجية نمونا المستقبلي. ومع توسعنا في عروض منتجاتنا والوصول إلى أسواق جديدة، سيتيح لنا هذا المستودع تقديم خدمات أفضل لعملائنا، مع الحفاظ على الابتكار التشغيلي".

وأضاف: "يتجسّد التزامنا بمعايير الاستدامة في هذا المشروع، فمن كفاءة الطاقة إلى الحد من النفايات، تم تصميم كل جانب من جوانب المستودع بشكل يراعي الكفاءة البيئية، فيما ستسهم الميزات المبتكرة للمنشأة في مساعدتنا على النمو بشكل مسؤول، الأمر الذي سيضفي تأثيراً إيجابياً على المجتمعات التي نخدمها".

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يسعدنا أن نشهد بدء العمل في المنشأة المبتكرة لشركة دناتا، والتي ستضيف قيمة كبيرة إلى منطقة دبي الجنوب المزدهرة. ونحن ملتزمون بدعم نمو دناتا من خلال هذه المنشأة الجديدة كجزء من منظومة متكاملة، إلى جانب التزامنا المتواصل بتعزيز مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي".

تقدم "دناتا لوجيستكس" مجموعة شاملة من خدمات الشحن والتخزين وسلسلة التوريد لقاعدة عملائها العالمية، وتخدم الشركاء في مختلف الصناعات. ويأتي بدء أعمال البناء لأحدث مرافقها في أعقاب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتقديم عروض لتلبية احتياجات السوق المتطورة. ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة الاستحواذ على منشأة مستودعات جديدة في مطار آل مكتوم الدولي، وتقديم خدمات الاستيراد الجوي ومناولة المواد القابلة للتلف وإدارة الوثائق.

وتعد "دناتا لوجيستكس" إحدى شركات مجموعة دناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر. وفي دبي، توظف دناتا أكثر من 28000 موظف، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والضيافة الجوية عالمية المستوى لأكثر من 170 شركة طيران وأكثر من 90 مليون مسافر سنوياً.