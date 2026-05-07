«انفستكورب كابيتال تبيع مستشفى ريم في أبوظبي

أعلنت انفستكورب كابيتال بي إل سي أنها توصلت إلى اتفاق لبيع مستشفى ريم في أبوظبي، إلى شركة أرادَ للتطوير العقاري.

وتأسست مستشفى ريم في عام 2020 في جزيرة الريم بأبوظبي، وهو أول مستشفى في دولة الإمارات مختص بخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الحرجة ويقدم خدمات تخصصية عالية الجودة للمرضى. أسست مجموعة انفستكورب المستشفى مع تحالف عالمي، وقد شهد خلال خمس سنوات نمواً ليصبح واحداً من أكثر المرافق الطبية تقدماً في المنطقة، يعمل فيه نحو 800 موظف، من بينهم أكثر من 120 طبيباً في 42 تخصصاً. وقدم المستشفى خدماته لأكثر من مليون مريض منذ افتتاحه. وأسهم تبني المستشفى لأنظمة التتبع والبرمجة بالذكاء الاصطناعي في إرساء معايير جديدة في الكفاءة السريرية وشفاء المرضى في الخليج.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس إدارة شركة انفستكورب كابيتال: «يجسد مستشفى ريم أهداف منصتنا الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والرامية إلى تحديد فرص الاستثمار الاستراتيجية، والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتلبية احتياجات السوق، وتوفير منصة ناجحة توفر قيمة مضافة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها. وقد نجح المستشفى في إرساء معيار جديد في مجال الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة انفستكورب كابيتال: «تعكس هذه الصفقة نهج انفستكورب كابيتال الحكيم الذي يركز على الفرص الاستثمارية المؤاتية، وفق استراتيجيتنا لتأسيس محفظة متنوعة من الاستثمارات البديلة عالية الجودة. ويؤكد بيع مستشفى ريم قوة أداء شركتنا، ويشكل دليلاً ملموساً على قدرتنا على تحقيق عائدات مجزية من الأصول في محفظتنا».

من جانبه، قال وليد مجدلاني، رئيس قسم الملكية الخاصة للأسواق الناشئة في انفستكورب: «تأسس مستشفى ريم بهدف تلبية حاجة السوق الإماراتية إلى خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والرعاية الصحية للحالات المعقدة، والتي كانت في السابق تتطلب من المرضى السفر للخارج لتلقي العلاج. وقد نجحت انفستكورب في الجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية السريرية الدولية والرؤية الإقليمية اللازمة لإنشاء مستشفى بهذا الحجم والمستوى. ونحن فخورون جداً بالنتيجة».