«الاتحاد للأدوية» توقع اتفاقية توزيع مع «إل نيوترا»

أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع شركة «إل نيوترا» المتخصصة في تقنيات التغذية والعمر الصحي المديد، وذلك خلال «اصنع في الإمارات 2026»، المنصة الصناعية الأبرز في دولة الإمارات التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي، وسيتم تنفيذ الاتفاقية من خلال شركة «الاتحاد للأدوية»، التابعة لمحور الخدمات اللوجستية الدوائية في مبادلة بايو.

وقع الاتفاقية حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وجوزيف أنتون، الرئيس التنفيذي لشركة إل نيوترا، وذلك بحضور إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، وبموجب هذه الشراكة ستتولى «الاتحاد للأدوية» التسويق والتوزيع الحصري لمنتجات إل نيوترا للتغذية الداعمة للعمر الصحي المديد في دولة الإمارات، بما في ذلك منتجات «برولون»، وهو أحد منتجات إل نيوترا المصممة لتقديم نهج غذائي شبيه بالصيام.

وقال إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة «تمثل هذه الشراكة امتداداً طبيعياً لاستثمارنا في إل نيوترا، وتعكس طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية، ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى منتجات إل نيوترا في دولة الإمارات نعمل على تقديم حلول مبتكرة للأفراد بطريقة أكثر كفاءة وسهولة».

وقال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: «تعكس هذه الشراكة طموح مبادلة بايو في الريادة ضمن المجالات، التي ترسم ملامح مستقبل الصناعات الدوائية. ويسهم التعاون مع إل نيوترا في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التغذية الطبية والعلاجات الغذائية المرتبطة بالعمر الصحي المديد، في دولة الإمارات، بما يعزز دورنا شريكاً موثوقاً في توفير حياة صحية أفضل، للجميع».

وقال جوزيف أنتون، الرئيس التنفيذي لشركة إل نيوترا: «يسرنا التعاون مع شركة «الاتحاد للأدوية» التابعة لمبادلة بايو، لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجاتنا في دولة الإمارات. وتدعم هذه الاتفاقية خططنا للنمو، ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق، لتوفير حلولنا في مجال التغذية الداعمة للعمر الصحي المديد لعدد أكبر من الأفراد».