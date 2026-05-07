بنك «بي إن واي» الأمريكي يوسّع خدماته للأصول الرقمية في الإمارات

أعلن بنك «بي إن واي» - الذي يتربع على قمة مؤسسات الحفظ البنكي عالمياً - خطوة توسعية استراتيجية لخدمات حفظ الأصول الرقمية في دولة الإمارات، وذلك من خلال تحالف مع شركة «فينستريت»، ومؤسسة «أدي» لتطوير بنية تحتية تنظيمية متكاملة للأصول الرقمية، ضمن سوق أبوظبي العالمي، الذي بات وجهة محورية لقطاع الكريبتو، وسلاسل الكتل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يستهل المشروع عملياته بتوفير خدمات الحفظ للعملات الرقمية الكبرى، وعلى رأسها البيتكوين والإيثريوم، مع تطلعات مستقبلية لشمول العملات المستقرة والأصول المرمزة (Tokenized Assets)، ضمن محفظة خدماته.

وتأتي هذه المبادرة وفقاً لتصريحات نائب رئيس مجلس إدارة البنك هاني قبلاوي، كونها جسراً يربط بين النظام المالي التقليدي ومنظومة الأصول الرقمية الناشئة، مستفيداً من تسارع التحول الرقمي في الأسواق المالية الإماراتية، وقدرات البنك العالمية في أسواق المال.

وتعكس هذه التحركات توجهاً أوسع من قبل المؤسسات المالية الكبرى لدمج تكنولوجيا «بلوكشين» في البنية التحتية القائمة، تلبية للطلب المتنامي على «ترميز» السندات والصناديق والأسهم، معززة بذلك مكانة الإمارات بيئة جاذبة، بفضل تشريعاتها المرنة، التي استقطبت كبرى البورصات ومصدري العملات المستقرة.

ويدير «بي إن واي» أصولاً، تتجاوز قيمتها 59 تريليون دولار، كان من بين البنوك السبّاقة في اقتحام مجال حفظ الأصول الرقمية.