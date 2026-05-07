«غرفة رأس الخيمة» تستعرض المزايا الاستثمارية خلال «اصنع في الإمارات»

تشارك غرفة تجارة رأس الخيمة، في فعاليات النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات 2026» المنعقد حالياً في مركز أدنيك أبوظبي، وتأتي المشاركة دعماً للصناعات الوطنية بالإمارة، ولدعم الأفكار المبتكرة، وتعزيز ترابط منظومة الأعمال، وإبراز مكانة رأس الخيمة مركزاً رائداً في رسم ملامح مستقبل الصناعات.

ويستعرض جناح الغرفة، التزام الإمارة جهودها في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتسليط الضوء على جهود تعزيز ثقة المستثمرين، ومن أبرزها تسهيل إنشاء المصانع الجديدة وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، مما يؤكد على جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة والفرص والمزايا الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين لدعم نموهم وتوسعهم في الإمارة.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، حرص الغرفة على المشاركة سنوياً في هذا المعرض، كونه منصة سنوية مهمة لصناع القرار والمسؤولين المستثمرين، لتبادل الخبرات في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

وأضاف أن مشاركة الغرفة ترسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للصناعات المختلفة، في ظل تطور الأسواق والمناطق الصناعية والحرة بالإمارة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة بالإمارة يواصل نموه، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية جاذبة للأعمال، وشريكاً موثوقاً في تحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تنافسية الإمارة على المستوى الدولي.

من جانبه أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين العاملين في مجال الصناعة بأسواق إمارة رأس الخيمة ومناطقها الصناعية والحرة، وذلك بسبب بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة، والموقع الاستراتيجي للإمارة، وبنيتها المناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، لافتاً إلى حرص كافة الدوائر المعنية بالإمارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير برامجها واستراتيجيتها لدعم رؤية الإمارة في تحقيق التنافسية العالمية.