استكمال صفقة بـ 7.34 مليارات درهم لتطوير منشأة عالمية لإنتاج الميثانول في الإمارات

أعلنت «تعزيز» الخميس خلال مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات»، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، استكمال شركة «تعزيز للميثانول»، المشروع المشترك بين «تعزيز» و«برومان»، الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار) لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الإمارات ضمن مدينة الرويس الصناعية. وشهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت قيمة التمويل المستهدفة، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية القوية بالأسس الراسخة التي يرتكز عليها نمو المنظومة الصناعية في أبوظبي، وبالخطط الاستراتيجية لـ«تعزيز».

وشارك في حزمة التمويل 11 مؤسسة مالية رائدة من المنطقة وأوروبا وآسيا، وتشمل قرضاً مشتركاً تقليدياً لمدة خمس سنوات بقيمة 6.6 مليارات درهم، وتسهيلاً تمويلياً إسلامياً بقيمة 734 مليون درهم. وجرى تسعير كلا التسهيلين وفقاً للمعايير العالمية المعتمَدة في هذا المجال، بما يؤكد الجدارة الائتمانية القوية للمشروع والتنفيذ المنضبط.

وتولت شركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» مهمة المستشار المالي الحصري للصفقة، فيما تولى كل من «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك أبوظبي الأول» مهام مديري السجل والمنظمين الرئيسيين المعتمدين، حيث قاما بهيكلة القرض وقيادة عملية جمع التمويل وتقديم أكبر الالتزامات التمويلية، إلى جانب تنسيق أعمال تحالف البنوك المشاركة.

محطة مهمة

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «يعد هذا التمويل محطة مهمة في جهود «تعزيز» وفي مسار المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في أبوظبي. ويؤكد الطلب العالمي القوي على المشاركة في هذه الصفقة التزام «تعزيز» الدائم بالتنفيذ المنضبط لأعمالها، وقوة شراكاتها، والأسس الراسخة وطويلة الأمد للمنظومة الصناعية في الرويس».

وقال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة «برومان»: «يمثل هذا التمويل خطوة مهمة ضمن جهود تنفيذ مشروع أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس، وتقدماً كبيراً في شراكتنا مع «تعزيز». ويؤكد الاهتمام الواسع بهذه الصفقة ثقة السوق بآفاق نمو الميثانول، بوصفه مادة كيماوية أساسية ووقوداً أنظف عند الاحتراق لقطاعي النقل وتوليد الكهرباء. كما تسهم هذه المنشأة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الميثانول، وتفخر «برومان» بأن تكون جزءاً من هذا المشروع المهم المشترك».

ويستند التمويل إلى سلسلة من المحطات الرئيسية في مشروع منشأة إنتاج الميثانول، بما في ذلك اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية من قبل «أدنوك» و«تعزيز» و«برومان»، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء على شركة «سامسونج إي آند إيه المحدودة»، إلى جانب تأسيس شركة «تعزيز للميثانول».