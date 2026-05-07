فيتش تؤكد التصنيف الائتماني القوي لـ«الإمارات دبي الوطني» بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني الطويل الأجل لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» عند مستوى A+، وتصنيف الجدارة الائتمانية عند bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك يأخذ في الاعتبار قوة علامته التجارية وربحيته الجيدة وهيكل التمويل القوي، إلى جانب تحسن ملف المخاطر، بما يشمل تراجع تركّز الإقراض بعد انخفاض التمويل المباشر للحكومة، وتحسن جودة الأصول، وارتفاع مستويات التغطية الاحترازية، وانخفاض تكوين القروض المتعثرة الجديدة.

وتوقعت بقاء ظروف التشغيل للبنوك الإماراتية مستقرة بشكل عام خلال 2026، رغم أن التطورات المرتبطة بالصراع الإيراني قد تؤثر على التوقعات، مشيرة إلى أن أي تأثير على نمو القروض وأداء البنوك سيعتمد على تداعيات الصراع، فيما قد تؤدي فترة أطول من عدم الاستقرار إلى الضغط على بيئة التشغيل والتصنيفات الائتمانية للبنوك الإماراتية.

وأكدت أن الإمارات دبي الوطني يحتفظ بأقوى حضور مصرفي للأفراد في السوق الإماراتية، ما يعزز قدرة البنك على جذب الودائع وتوليد الأعمال، حيث بلغت مساهمة أصوله الخارجية نحو 25 % من إجمالي أصول المجموعة بنهاية 2025، مع توقع ارتفاعها إلى نحو 30 %.

وسجل نمو القروض تسارعاً إلى 24 % خلال 2025، مع استمرار الأداء القوي في الربع الأول من 2026 بنسبة 7 % رغم خفض الإقراض الحكومي، مدفوعاً بظروف التشغيل القوية والتوسع في السوق السعودية، حيث نما دفتر القروض هناك بنسبة 48 % خلال العام الماضي.

وفي جانب السيولة لفتت الوكالة إلى أن البنك يتمتع باحتياطي رأسمالي قوي يمكّنه من تحمل الضغوط المحتملة في حال استمرار التوترات لفترة أطول من المتوقع، وذلك بدعم من مخصصاته الجيدة وربحيته القوية.

وبينت الوكالة أن البنك يمتلك قاعدة ودائع قوية ومتنوعة، مستفيداً من ارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 60 % من إجمالي الودائع بنهاية 2025، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 85 % بنهاية الربع الأول 2026، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة مستوى قوياً عند 152 %.

وفيما يتعلق بجودة الأصول انخفضت نسبة القروض المتعثرة للبنك إلى 2.3 % بنهاية الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 3.3 % بنهاية 2024، بدعم من عمليات استرداد وشطب كبيرة وغياب حالات تعثر كبيرة جديدة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات 86 %.