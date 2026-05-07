«مبادلة» تستحوذ على حصة أقلية في «باور فاكتورز»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، استحواذها على حصة أقلية في شركة «باور فاكتورز»؛ المزوّد الرائد لحلول الطاقة المتجددة، إلى جانب المستثمر الحالي شركة فيستا إكويتي بارتنرز «فيستا». وبموجب الاستثمار، تسهم مبادلة في دعم مسيرة النمو المتواصل لشركة «باور فاكتورز»، وتسريع وتيرة الابتكار في عملياتها، علاوةً على توسيع نطاق حضورها العالمي كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك مدعوماً بما توفره منصة «يونيتي»، التابعة لشركة «باور فاكتورز»، من حلول متكاملة وموحّدة تُتيح لمشغّلي الطاقة إمكانية المراقبة الشاملة، وإجراء التحليلات المتقدمة، والإدارة الفنية والتجارية للأصول عبر محافظهم الاستثمارية. وتدعم «باور فاكتورز» حالياً نحو 70 % من أكبر 50 منتجاً للطاقة المتجددة في العالم، وتلبي احتياجات أكثر من 600 عميل عبر 18 ألف موقع في أكثر من 70 دولة، بقدرة تشغيلية إجمالية تصل إلى 310 غيغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة.

وقال عبدالله محمد شديد، رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة في مبادلة، إن مبادلة ومنذ تأسيسها شركة مصدر، تواصل ترسيخ التزامها بقطاع الطاقة المتجددة ضمن نهج استراتيجي يمتد لأكثر من عقدين، ويعكس استثمار مبادلة في باور فاكتورز قناعتها الراسخة بأهمية هذا القطاع الحيوي، ودوره في تشكيل مستقبل الطاقة، لافتاً إلى أنه مع التوسع الحاصل في محافظ الطاقة المتجددة عالمياً، تزداد أهمية حلول المراقبة والتحليلات وأنظمة التحكم الذكي المدعومة بالتقنيات الحديثة، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز كفاءة الأداء وتعظيم القيمة والعوائد. وأضاف أنه تماشياً مع هذا النهج، يسرُّنا الانضمام إلى فيستا لدعم المرحلة المقبلة من مسيرة نمو باور فاكتورز، وترسيخ مكانتها منصةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة المتجددة.

وقالت جوليان إسبر رينفيل، الرئيس التنفيذي لشركة باور فاكتورز، إن محافظ الطاقة المتجددة تشهد نمواً ملحوظاً، حيث باتت اليوم أكثر تكاملاً وتعقيداً، مما يفرض تحديات متزايدة في إدارتها على نطاق واسع، ونتيجة لذلك، يتطلع عملاؤنا إلى منصة موحَّدة وذكية لمواكبة هذا الواقع المتغير. وأضافت أن هذا الاستثمار سيسهم في تمكين وتعزيز جهود الشركة في المرحلة المقبلة بهدف تطوير منظومة متكاملة ورائدة عالمياً في حلول الطاقة المتجددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يلبي احتياجات عملائها ويعزز نجاحهم مع توسع محافظهم.

منصة أساسية

وقال باتريك سيفرسون، العضو المنتدب الأول والرئيس المشارك لصندوق «فاونديشن فاند» لدى شركة «فيستا»، إنه على مدار السنوات الماضية، ومنذ استثمارنا الأولي، أثبتت باور فاكتورز قدرتها وإمكاناتها كمنصة أساسية يعتمد عليها مشغلو الطاقة المتجددة في إدارة محافظهم الاستثمارية.

ويشهد قطاع الطاقة المتجددة اليوم نمواً متسارعاً على مستوى العالم، وتزايداً في حجم وتنوّع محافظه الاستثمارية، نتيجة التكامل الحاصل في مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة عبر نطاقات جغرافية متعددة وهياكل تنظيمية متنوعة.