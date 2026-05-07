208 ملايين درهم أرباح «إمباور» بنمو 44 % للربع الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 631 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 16.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، فيما حققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 358 مليون درهم. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 229 مليون درهم وصافي الربح بعد الضريبة 208 ملايين درهم للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 بزيادة قدرها 44 % مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

القدرة الإنتاجية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمال «إمباور» وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. وقد جاء الأداء الاستثنائي في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الأول بفضل زيادة القدرة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، مدعوماً باستراتيجية توسع مدروسة والزيادة المستمرة في الطلب على خدمات تبريد المناطق في جميع أنحاء دبي. ونواصل العمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الاستدامة وكفاءة الطاقة، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية». وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة أصولنا التشغيلية وتوسيع قدراتنا الإنتاجية بما يواكب النمو العمراني المتسارع في الإمارة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. كما نواصل الاستثمار في الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهمينا، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وترسيخ ريادة «إمباور» في قطاع تبريد المناطق على المستوى العالمي».

توسعات

وفقاً للبيانات المالية للمؤسسة، فقد سجلت «إمباور» خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، من أبريل 2025 إلى مارس 2026، إيرادات موحدة بلغت قيمتها 3.51 مليارات درهم، مقارنة بـ 3.26 مليارات درهم من أبريل 2024 إلى مارس 2025، محققة نمواً بلغت نسبته 7.6 %. كما بلغت أرباح «إمباور» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً الماضية 1.71 مليار درهم مقارنة بـ 1.53 مليار درهم إماراتي للفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 11.7 %. وفي مارس 2026، صادقت الجمعية العمومية لإمباور بنصاب 85 % على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلوس لكل سهم ما يعادل 43.75 % من رأس مال الشركة المدفوع).

نمو أعمال «إمباور»

شهد الربع الأول من عام 2026 زيادة كبيرة في أعمال «إمباور»، حيث تم توقيع 28 عقداً جديداً لتزويد أكثر من 35,662 طن تبريد لمشاريع ومبانٍ مختلفة في دبي، مما أدى إلى زيادة في القدرة المتعاقد عليها للمؤسسة لتصل إلى 1.98 مليون طن تبريد ما يعكس زيادة الطلب على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة. كما واصلت «إمباور» تحقيق إنجازات نوعية خلال الفترة ذاتها، حيث وقعت اتفاقية مع «مِراس» لتزويد المرحلة الثالثة من مشروع «سيتي ووك» بطاقة تبريد تبلغ 15,200 طن، إضافة إلى مبنى «فيرف» بقدرة 2,300 طن تبريد، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 17,500 طن تبريد.

أضافت «إمباور» 33500 طن تبريد إلى إجمالي القدرة الموصلة، ووسّعت قاعدة عملائها لتصل إلى نحو 160000 متعامل ضمن 1776 مبنى خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت المباني التي تم ربطها حديثاً بمحفظة إمباور خلال هذه الفترة عدداً من المشاريع البارزة، مثل «كريك فيستا هايتس» و«فيردي» من شوبا و«بن غاطي إليت» وغيرها.

وفي إطار استراتيجية التوسع التي تتبناها المؤسسة، والتي تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المواقع الحيوية، أعلنت «إمباور» خلال الربع الأول من 2026 عن توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44,000 طن تبريد، على أن تنطلق أعمال الإنشاء في الربع الرابع من عام 2026.

وفي سياق متصل، شهد هيكل ملكية الشركة تطوراً لافتاً، مع ارتفاع حصة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في «إمباور» إلى 80 %، ما يعكس تعزيز الحصة المسيطرة للهيئة ويدعم توجهات الشركة نحو تحقيق المزيد من النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

حضور عالمي

خلال الربع الأول من 2026، عززت «إمباور» تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال لقاء «تحالف التبريد» في أسبوع أبوظبي للاستدامة.وخلال الفترة ذاتها، واصلت «إمباور» حضورها الفاعل على الساحة العالمية من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE & Expo 2026)، وعلى هامش المشاركة، عقد أحمد بن شعفار سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الجمعية، جرى خلالها بحث مستجدات اتفاقيات التعاون واستعراض التقدم في المبادرات المشتركة، لاسيما الأبحاث المرتبطة بتطوير الجيل الثالث من أنظمة تبريد المناطق.

جوائز

خلال الربع الأول من عام 2026، تم اختيار «إمباور» ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة لعام 2026.