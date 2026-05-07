مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025-2026

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن تقريرها المالي 026، مسجلةً مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية.

وبنهاية السنة المالية في 31 مارس (آذار) 2026، سجّلت مجموعة الإمارات النتائج التالية:

•tأرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 24.4 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 16.2%

إيرادات قياسية بلغت 150.5 مليار درهم (41 مليار دولار)، بنمو قدره 3% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

مستوى قياسياً من الأرصدة النقدية بلغ 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، بنمو قدره 12% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

أرباحاً تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 41.1 مليار درهم (11.2 مليار دولار)، بما يعكس قوة الربحية التشغيلية للمجموعة.

ورسخّت طيران الإمارات مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، بعد أن سجّلت:

أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 22.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 17.4%.

•tإيرادات قياسية بلغت 130.9 مليار درهم (35.7 مليار دولار)، بنمو قدره 2%.

•tأعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 54.9 مليار درهم (15 مليار دولار)، بنمو قدره 10% مقارنة مع 31 مارس (آذار) 2025.

وواصلت دناتا تحقيق نمواً وأداء قوي عبر مختلف قطاعات أعمالها، حيث سجلت:

•tأرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 1.6 مليار درهم (437 مليون دولار)، بنمو قدره 2%، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 6.8%.

الإرادات قياسية بلغت 23.6 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بنمو قدره 12%.

أرصدة نقدية قوية بلغت 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بنمو بلغ 28%.

كما أعلنت المجموعة توزيع 3.5 مليار درهم (1 مليار دولار)، حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لمجموعة الإمارات.

وشهدت السنة المالية الحالية تطبيق زيادة في معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على المجموعة، من 9% إلى 15%، وذلك في ضوء اعتماد القواعد الضريبية الدولية المعروفة بالركيزة الثانية. وبعد احتساب الضريبة، بلغ صافي أرباح المجموعة 21.0 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، مسجلة نمو بنسبة 3% مقارنة بالسنة المالية 2024-2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تعكس هذه النتائج الاستثنائية، التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية، متانة نموذج أعمال مجموعة الإمارات وقدرته على التكيّف، وهو نموذج يرتكز على السلامة والتميّز والابتكار، ويستند إلى كفاءة كوادرنا وقوة شراكاتنا، كما يجسّد هذا الأداء الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية".

وأضاف سموه: "خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025-2026، جاءت المؤشرات العامة لأداء المجموعة إيجابية للغاية، حيث أسهم الطلب القوي على منتجاتنا وخدماتنا في دفع نمو الإيرادات، كما واصلنا تحقيق هوامش ربحية صحية بفضل استثماراتنا المستمرة في تطوير منتجاتنا، وتمكين كوادرنا، وتعزيز قدراتنا التقنية، وترسيخ حضور علامتنا، وقد واصلنا، شهراً بعد شهر، تجاوز مستهدفاتنا التشغيلية".

وأكمل سموه: "على خلفية التطورات الإقليمية، شهدت حركة الطيران التجاري العالمية، لا سيما في منطقة الخليج، اضطرابات واسعة، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستجابت طيران الإمارات ودناتا على وجه السرعة، من خلال تسخير مواردهما لدعم كوادرهما وعملائهما المتأثرين، وحماية أصولهما، وضمان استمرارية عملياتهما بكفاءة عالية".

وأردف سموه: "نحن محظوظون بدبي، التي أرست عبر استثماراتها في البنية التحتية عالمية المستوى، وبفضل منظومة طيران متكاملة ومترابطة، أسساً راسخة مكّنت الجهات المعنية من تأمين ممرات جوية آمنة للرحلات التجارية بكفاءة وسرعة. وانطلاقاً من هذه المقومات، واصلت طيران الإمارات ودناتا استعادة عملياتهما بشكل تدريجي ومنظم في مطار دبي الدولي. ورغم استمرار التشغيل بطاقة استيعابية دون مستويات ما قبل الاضطرابات، شهدت عمليات الشحن زخماً متنامياً، دعماً لاستمرارية تدفق السلع الحيوية إلى الدولة وعبرها، وتعزيزاً لمكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية".

وتابع سموه: "واجهت مجموعة الإمارات أزمات وتحديات متعددة على مر السنوات، وفي كل مرة كان تركيزنا ينصب على عملائنا وكوادرنا، وفي كل مرة كنا نعود أقوى وأكثر جاهزية".

وأكمل سموه: "تُعد كوادرنا البشرية ركيزة أساسية في مسيرة نجاحنا، حيث مكّنتنا من الاستجابة بمرونة وكفاءة في بيئة تشغيلية متغيرة. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع موظفينا الذين جسّدوا، خلال هذه المرحلة، القيم التي تميّز مجموعة الإمارات، كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع شركائنا ضمن منظومة الطيران العالمية، الذين يواصلون، من خلال تعاونهم وتكاتفهم، دعم استمرارية حركة الطيران الدولي، حيث يعكس هذا التعاون روح الشراكة التي تشكّل أحد المرتكزات الأساسية في نهج عمل مجموعة الإمارات".

وخلال السنة المالية 2025-2026، استثمرت مجموعة الإمارات ما مجموعه 17.9 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في الطائرات الجديدة، والمرافق، والمعدات، وأحدث التقنيات، وذلك دعماً لخططها التوسعية وتعزيزاً لقدراتها المستقبلية.

وشهد إجمالي أعداد العاملين في المجموعة نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 130919 موظفاً، في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا تنفيذ برامج التوظيف على مستوى العالم، بما يدعم توسّع عملياتهما ويعزّز جاهزيتهما للمرحلة المقبلة. وفي الوقت ذاته، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4 آلاف موظف، في انعكاس واضح لنجاح البرامج التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها والاحتفاظ بها.

وحول التطلعات للسنة المالية 2026-2027، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "في ضوء التهدئة الراهنة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، نتطلع إلى عودة الاستقرار للأسواق، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ خططنا بثقة وثبات".

وأضاف سموه: "على صعيد الوقود، تتمتع طيران الإمارات باستراتيجية تحوّط قوية تمتد حتى السنة المالية 2028-2029، كما عملنا بشكل وثيق مع شركائنا من المورّدين لضمان تأمين الكميات اللازمة لدعم عملياتنا الحالية وخططنا للعودة التدريجية إلى مستويات ما قبل الاضطرابات. وعلى مستوى دناتا والمجموعة ككل، تمنحنا تنوّع أعمالنا، وحجم عملياتنا، وتكامل محفظتنا، والاستثمارات التي راكمناها على مدى سنوات، مرونة عالية وقدرة على التعامل بكفاءة مع أي تحديات قصيرة المدى".

وأكمل سموه: "تدخل مجموعة الإمارات السنة المالية 2026-2027 بملاءة مالية قوية تتيح لنا تنفيذ خططنا بثبات ودون ضغوط قصيرة الأجل. كما نواصل تسلّم الطائرات الجديدة وتنفيذ برنامج تحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في المرافق والمعدات، وستستمر طيران الإمارات ودناتا في تركيزهما على التميز في المنتجات وتجربة العملاء، وتعزيز حضورنا التنافسي عالمياً، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها".

واختتم سموه: "ترتكز أعمالنا على أسس راسخة، ويواصل نموذج أعمال مجموعة الإمارات، الذي أثبت كفاءته، أداءه بثبات واستمرارية، مستندين إلى مكانة دبي كمحور عالمي للتجارة والسفر، ويظل تركيزنا منصبّاً على المضي قدماً بثقة، وترسيخ ريادتنا عالمياً، ومواصلة المساهمة بدور فاعل في ربط العالم وخدمته".

نمت السعة التشغيلية الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن، بنسبة 1% لتصل إلى 60.6 مليار طن كيلومتري متاح بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وخلال السنة، واصلت الناقلة توسيع شبكتها العالمية، بإطلاق 4 وجهات جديدة شملت دا نانغ، وهانغتشو، وسيام ريب، وشينزن، إلى جانب تعزيز خدماتها إلى عدد من الوجهات القائمة، استجابةً للنمو المتواصل في الطلب. وبحلول 31 مارس (آذار)، امتدت شبكة طيران الإمارات إلى 152 مدينة في 80 دولة، فيما عززت شراكاتها لتشمل 32 اتفاقية تبادل للرموز و117 شريكاً عبر اتفاقيات الإنترلاين، ما أتاح للعملاء الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1700 مدينة خارج نطاق شبكتها المباشرة.

وعلى صعيد الأسطول، واصلت طيران الإمارات دعم نموها بتسلّم 15 طائرة جديدة من طراز الإيرباص A350 خلال العام، ما مكّنها من تقديم أحدث منتجاتها لشريحة أوسع من العملاء، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة ونظام الترفيه الجوي من الجيل الجديد. وبحلول نهاية السنة المالية، بلغ عدد طائرات هذا الطراز في الخدمة 19 طائرة تُشغّل رحلات إلى 21 وجهة.

ووصل إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 277 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات.

وخلال معرض دبي للطيران 2025، أعلنت طيران الإمارات عن استثمارات إضافية في أسطولها بقيمة 41.4 مليار دولار وفق الأسعار المعلنة، شملت طلب 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9، و8 طائرات من طراز إيرباص A350-900. وبحلول 31 مارس (آذار)، بلغ إجمالي الطلبيات القائمة 367 طائرة، تضم 54 طائرة A350، و270 طائرة من عائلة البوينج 777X، و35 طائرة بوينج 787، و8 طائرات شحن بوينج F777، مع جدول تسليم يمتد حتى عام 2038.

وبفضل التوزيع الاستراتيجي للسعة لمواكبة الطلب المتنامي عبر مختلف الأسواق، شهدت إيرادات طيران الإمارات نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 130.9 مليار درهم (35.7 مليار دولار). كما أسهمت تقلبات أسعار العملات في عدد من الأسواق الرئيسية في تعزيز ربحية الناقلة بنحو 332 مليون درهم (90 مليون دولار).

وأسفر الأداء التجاري القوي عن تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 32.0 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025-2026، ما يدعم قدرة الناقلة على مواصلة تنفيذ خططها للنمو.

وارتفعت التكاليف التشغيلية الإجمالية بنسبة 2% مقارنة بالسنة المالية الماضية، حيث شكّلت تكاليف الوقود والموظفين أكبر مكونين في هيكل التكاليف، تلتها تكلفة الملكية بما تشمل الاستهلاك والإطفاء. واستحوذ الوقود على 29% من إجمالي التكاليف التشغيلية مقارنة بـ31% في السنة المالية السابقة، فيما انخفض إجمالي فاتورة الوقود إلى 31.2 مليار درهم (8.9 مليار دولار) مقارنة بـ32.6 مليار درهم (8.9 مليار دولار) في السنة المالية السابقة، نتيجة تراجع متوسط الأسعار بنسبة 7%، رغم زيادة استهلاك الوقود بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع وتيرة التشغيل.

وبفضل الطلب القوي على السفر عبر مختلف شرائح السوق، وقدرة الناقلة على تعزيز تفضيل العملاء من خلال شبكتها الواسعة وجودة منتجاتها وخدماتها، حققت طيران الإمارات أرباحاً قياسية بعد الضريبة بلغت 19.7 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، متجاوزة نتائج السنة السابقة والتي بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، مع تحقيق هامش ربح متميز بلغ 15%، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة وكذلك في قطاع الطيران خلال فترة التقرير المالي 2025-2026.

ونقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر خلال السنة المالية، مع انخفاض طفيف بنسبة 1% في السعة المقعدية. وبلغت ملاءة المقاعد 78.4% مقارنة بـ78.9% في السنة السابقة، فيما ارتفع معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 4% ليصل إلى 38.1 فلساً (10.4 سنتات أمريكية).

وواصلت الناقلة الاستثمار في الارتقاء بتجربة العملاء، حيث أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن اتفاقية مع "ستارلينك" لتزويد أسطولها بخدمة الإنترنت عالي السرعة. وسرّعت طيران الإمارات وتيرة تنفيذ المشروع، حيث تم تجهيز 21 طائرة بالخدمة حتى 31 مارس (آذار)، مع خطط لتوسيع نطاقها على كامل الأسطول خلال الفترة المقبلة.

كما واصل برنامج تحديث الأسطول، البالغة قيمته 5 مليارات دولار، تقدّمه بوتيرة متسارعة، حيث تم حتى الآن تحديث 91 طائرة من أصل 215 طائرة مستهدفة، لتضم أحدث منتجات الناقلة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وعلى صعيد الخدمات الأرضية، افتتحت طيران الإمارات منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. كما أطلقت خدمة السيارة مع سائق مجاناً لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال في مطاري طوكيو ناريتا وكانساي، وخدمة حافلات مجانية لعملاء الدرجة السياحية في كلارك.

وفي إطار التزامها بتعزيز تجربة السفر الشامل، أطلقت الناقلة منصة "السفر الشامل" عبر موقعها الإلكتروني، لدعم المسافرين من أصحاب الهمم في التخطيط لرحلاتهم. كما قدمت منتجات حسية جديدة على متن الطائرة، ونظّمت رحلات تجريبية تحاكي تجربة السفر في عدد من المطارات حول العالم، لمساعدة الأطفال من ذوي أطياف التوحد وعائلاتهم على التكيف مع تجربة السفر.

وخلال العام، وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع مجمع دبي للاستثمار لتخصيص موقع لمشروع مجمّع جديد لأطقم الضيافة، وهو مجتمع سكني متكامل ضمن إطار استثماري بمليارات الدراهم، لتطوير مجتمع سكني ومتعدد الاستخدامات مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 12 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة عند اكتماله. كما افتتحت مركزاً جديداً لتدريب أطقم الضيافة لدعم نمو الأسطول، وأطلقت "مركز التميّز في الضيافة" لتقديم برامج تدريب عالمية المستوى لنحو 25 ألفاً من أفراد طاقم الضيافة الجوية.

واحتفل برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" بمرور 25 عاماً على إطلاقه من خلال حملة واسعة النطاق عززت حضوره ورفعت مستوى التفاعل مع الأعضاء، إلى جانب تقديم مزايا ومكافآت إضافية على مدار العام. وشملت أبرز المبادرات إتاحة استبدال المكافآت الكلاسيكية على جميع رحلات "فلاي دبي" عبر مختلف درجات السفر، وتمكين الأعضاء من استخدام مكافآت الترقية والمكافآت الكلاسيكية على الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات، إضافة إلى تنظيم مزاد خيري لسبعة أرقام مميزة ونادرة لعضوية البرنامج، مع منح الفئة البلاتينية للفائزين.

وحققت "الإمارات للشحن الجوي" أداءً استثنائياً خلال السنة المالية، حيث نقلت 2.4 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو قدره 3% مقارنة بالعام السابق.

كما أسهم تسلّم 5 طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777 خلال العام في رفع السعة التشغيلية لأسطول الشحن بنسبة 13%.

وسجّلت "الإمارات للشحن الجوي" إيرادات قوية بلغت 16.2 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، ما يمثل 12% من إجمالي إيرادات طيران الإمارات. وفي المقابل، تراجع العائد لكل طن شحن كيلومتري بنسبة 3% نتيجة الضغوط التي شهدتها الأسواق، وتأثير الرسوم الجمركية على حركة التجارة، لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية.

ويعكس الأداء العام للقطاع قدرة "الإمارات للشحن الجوي" على ترسيخ تفضيل العملاء من خلال حلولها اللوجستية المتخصصة، والاستفادة من قوة شبكة طيران الإمارات العالمية، والبنية اللوجستية المتكاملة ومتعددة الوسائط التي تتميز بها دبي، إلى جانب استثماراتها المستمرة في التقنيات الرقمية والبنية التحتية وتطوير المنتجات.

وخلال العام، وسّعت "الإمارات للشحن الجوي" شبكة وجهاتها المخصصة للشحن إلى 44 وجهة، مع إضافة كل من بانكوك، وبودابست، ولييج، وطوكيو ناريتا، إلى جانب زيادة عدد الرحلات على المسارات القائمة، وتوسيع شبكة النقل البري.

كما واصلت الناقلة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تقديم حلول شحن مصممة خصيصاً كعامل تميّز رئيسي، حيث أطلقت خدمة "الإمارات لخدمات النقل السريع"، وهي حل مبتكر للتوصيل الدولي من الباب إلى الباب، إلى جانب إطلاق حزمة خدمات متخصصة جديدة لقطاعات الطيران والهندسة، لنقل المكونات الحساسة وعالية الأهمية لقطاعات الطيران والهندسة والدفاع والفضاء.

وبنهاية شهر مارس (آذار)، بلغ إجمالي أسطول الشحن لدى "الإمارات للشحن الجوي" 13 طائرة من طراز بوينج 777 للشحن، مع 8 طائرات إضافية قيد التسليم.

وعلى صعيد الأسطول، وإلى جانب تسلّم 20 طائرة جديدة خلال العام، قامت طيران الإمارات بتملك 29 طائرة من طراز إيرباص A380 و5 طائرات من طراز بوينج 777 مع انتهاء عقود تأجيرها. ولدعم برنامج الأسطول، نجحت الناقلة في جمع 10 مليارات درهم من خلال ترتيبات تمويل للطائرات عبر الأسواق المحلية والدولية، شملت عقود تأجير تشغيلية يابانية، وتمويلات مدعومة بالتأمين، وهياكل تأجير ضريبية فرنسية، إلى جانب تمويلات مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات.

وبفضل التدفقات والأرصدة النقدية القوية، واصلت طيران الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية خلال السنة المالية 2025-2026، بما في ذلك دفعات ما قبل تسليم الطائرات، وأقساط التمويل المستحقة، باستخدام الاحتياطي النقدي التي بلغت 54.9 مليار درهم (15 مليار دولار) حتى 31 مارس (آذار).

وواصلت الناقلة تطبيق استراتيجيات التحوط لإدارة المخاطر، من خلال استخدام عقود آجلة بسيطة للتحوط ضد تقلبات أسعار خام برنت وهوامش التكرير، إلى جانب اعتماد أدوات تحوط طويلة الأجل لأسعار الفائدة للحد من تأثير تقلباتها. كما أدارت تعرضها الكبير لمخاطر العملات الأجنبية، نتيجة انتشار عملياتها عالمياً، عبر استخدام خيارات العملات والعقود الآجلة والتحوط الطبيعي. وتسهم هذه المقاربة المنهجية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية، وترسيخ الاستقرار المالي في مواجهة تقلبات الأسواق.

وعلى مستوى شركات ومشاريع مجموعة الإمارات، حققت كل من "الإمارات لتموين الطائرات" و"إم إم آي/الإمارات للترفيه والتجزئة" مساهمات ملحوظة خلال السنة المالية 2025-2026.

وقد سجلت "الإمارات لتموين الطائرات" نمواً في إيراداتها من العملاء الخارجيين بنسبة 12% لتصل إلى 1.2 مليار درهم (329 مليون دولار)، كما قدمت 16.2 مليون وجبة خلال العام لأكثر من 100 شركة طيران في دبي، إلى جانب فوزها بعقود لتقديم خدمات التموين لفعاليات عالمية كبرى، مثل معرض دبي للطيران وبطولة دبي لسباعيات الرجبي.

كما سجلت "إم إم آي/الإمارات للترفيه والتجزئة"، إيرادات بلغت 2.9 مليار درهم (803 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 5% نتيجة التحديات التي شهدتها بعض أسواقها الدولية، إلى جانب إلغاء الإعفاء من الرسوم البلدية في دولة الإمارات. وخلال العام، استحوذت "الإمارات للترفيه والتجزئة" على الحصة المتبقية البالغة 25% في شركة "إير فينتشرز"، لتصبح المالك الكامل للكيان الذي يدير منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المطارات داخل الولايات المتحدة. كما واصلت المجموعة توسيع حضورها عبر افتتاح مواقع جديدة ضمن محفظة الأغذية والمشروبات، وتعزيز شراكاتها مع العلامات المحلية، وتطوير منصاتها الرقمية لتحسين تجربة العملاء وتعزيز التفاعل معهم.

أداء دناتا

سجّلت دناتا نمواً بنسبة 2% في أرباحها قبل احتساب الضريبة لتصل إلى 1.6 مليار درهم (437 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025-2026، مدفوعة بالأداء القوي في جميع وحدات أعمالها، وبشكل خاص من عمليات المطارات وعمليات التموين والتجزئة. وبلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 1.3 مليار درهم (367 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 4%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدل الضريبة المطبق في دولة الإمارات خلال السنة المالية.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية لدناتا بنسبة 12% لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 23.6 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة نشاط السفر وحركة الرحلات الجوية عالمياً، لا سيما في أسواقها الرئيسية في أستراليا وأوروبا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وشكّلت العمليات الدولية لدناتا ما نسبته 77% من إجمالي إيراداتها، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالعام السابق، في انعكاس واضح لتوسع حضورها العالمي.

وفي إطار جهودها لتعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع طاقتها الاستيعابية لمواكبة تطلعات العملاء وخطط النمو المستقبلي، استثمرت دناتا 858 مليون درهم (234 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025-2026. وشملت أبرز هذه الاستثمارات إنشاء مرافق تموين جديدة في بيرث وغرب سيدني، ومرفق شحن جديد في أمستردام، إلى جانب إدخال معدات دعم أرضي كهربائية وهجينة ضمن عملياتها في المطارات، في إطار استراتيجيتها البيئية.

كما استحوذت دناتا على مجموعة "وايماب"، المتخصصة في خدمات نقل الشحن الجوي بالشاحنات في أستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب استثمار بنسبة 7% في منصة "وندر مايلز" للحجوزات المعتمدة على تقنيات التوزيع الحديثة، بهدف تعزيز عروضها في قطاع السفر المؤسسي والتجاري.

وفي سياق إدارة محفظتها الاستثمارية بما يتماشى مع استراتيجيتها المؤسسية، قامت دناتا خلال العام ببيع حصتها البالغة 75% في شركة "سوبر باص"، التي تدير جولات سياحية في دولة الإمارات، كما خرجت من عمليات الشحن في كولونيا/بون في ألمانيا.

وارتفعت التكاليف التشغيلية لدناتا خلال السنة المالية بنسبة 13% لتصل إلى 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار)، تماشياً مع نمو العمليات في أقسام عمليات المطارات والتموين والتجزئة والسفر.

كما ارتفعت الأرصدة النقدية لدناتا بمقدار 1 مليار درهم لتصل إلى 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مدعومةً بالتدفقات النقدية التشغيلية التي بلغت 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار) خلال السنة المالية، ما يعكس قوة مساهمات قطاعات الأعمال المختلفة.

وبلغت إيرادات عمليات المطارات، بما يشمل المناولة الأرضية وخدمات الشحن، 11.2 مليار درهم (3.1 مليار دولار). وارتفعت أعداد حركات الطائرات التي قدمت لها دناتا خدمات المناولة عالمياً بنسبة 12% ليصل إلى 888793، فيما ارتفع إجمالي الشحنات التي قامت دناتا بمناولتها بنسبة 2% لتبلغ 3.2 مليون طن، مدفوعةً بالعقود الجديدة ونمو نشاط شركات الطيران المتعاملة معها، خاصة في عملياتها الدولية.

وخلال العام، أعلنت دناتا عن اتفاقية مشروع مشترك لإطلاق خدمات المناولة الأرضية وعمليات الشحن في أذربيجان، تزامناً مع افتتاح مطار آلات الدولي الجديد المتوقع في أواخر عام 2027.

وفي أمستردام، افتتحت دناتا مرفقاً جديداً ومؤتمتاً بالكامل لخدمات الشحن، يُعد من الأكبر من نوعه بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 600 ألف طن، باستثمار قدره 70 مليون يورو.

وفي إيطاليا، دمجت دناتا جميع عملياتها الأرضية تحت علامتها التجارية وهيكلها التشغيلي، عقب استحواذها الكامل على شركتها التابعة محلياً. كما التزمت باستثمار إضافي قدره 20 مليون يورو لتحديث معدات الخدمات الأرضية في روما، و25 مليون يورو لإنشاء مرفق شحن جديد في ميلانو. وفي مانشستر، أطلقت دناتا خدمات "مرحبا" المميزة للاستقبال والمرافقة.

وسجلت أعمال دناتا للتموين والتجزئة إيرادات بلغت 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، بنمو نسبته 13%، ما يعكس نجاح استراتيجيتها في التركيز على القطاعات ذات الأولوية من العملاء. وقدم هذا القطاع 115.3 مليون وجبة لعملائه من شركات الطيران، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالعام السابق.

كما نجح القطاع في تجديد 22 عقداً واستقطاب 13 عميلاً جديداً خلال العام، من بينها اتفاقية تمتد لخمس سنوات لإدارة برنامج البيع بالتجزئة على متن رحلات شركة "إير لينغوس". ووسّع القطاع حضوره في إندونيسيا من خلال عقد إدارة طويل الأمد لتقديم خدمات التموين في مطار دنباسار الدولي.

وسجّلت إيرادات قطاع خدمات السفر نمواً بنسبة 5% لتصل إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، مدفوعةً بأداء قوي في أعمال السفر بالمملكة المتحدة ومنطقة آسيا.

كما ارتفعت قيمة الصفقات الإجمالية الأساسية (TTV) لخدمات السفر المباعة بنسبة 3% لتصل إلى 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، ما يعكس قدرة القطاع على تقديم منتجات سفر متكاملة وملائمة لمختلف شرائح العملاء من الأفراد والشركات على مستوى العالم.

وخلال العام، واصل قطاع السفر تعزيز محفظة منتجاته، وتوسيع شراكاته، وتطوير منصاته التقنية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات. وشهد العام إطلاق شركة "إيماجن كروزينغ" رسمياً في الولايات المتحدة، كما أطلقت "ديستينيشن آسيا" خدمات متخصصة لرحلات الاستكشاف، وافتتحت علامتا "إيفنتس" و"كروز آسيا" مكتباً جديداً في سيول، فيما أطلقت "دناتا لتمثيل شركات الطيران" منصة حجز إلكترونية جديدة موجهة لشركاء قطاع السفر.

وفي دولة الإمارات، وقّعت "دناتا للسفريات" عقوداً جديدة مع شركات، إلى جانب اتفاقيات تمثيل جديدة مع شركات طيران، فيما أطلقت "أرابيان أدفنتشرز" تجربة "نوماد جاردن" الفاخرة في الصحراء، وعزّزت حضورها في سلطنة عُمان من خلال برامج رحلات مخصصة.

وفي المملكة المتحدة، وبعد استكمال مراجعة استراتيجية لأعمالها في قطاع السفر، أعلنت دناتا عن تخارجها من علاماتها التجارية الرقمية "ترافل ريبابليك" و"نت فلايتس".

الاستدامة

واصلت مجموعة الإمارات توجيه استثماراتها والعمل بشكل وثيق مع شركائها للحد من الأثر البيئي لعملياتها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمعات التي تعمل فيها.

وشملت أبرز مبادرات المجموعة في مجال الاستدامة البيئية خلال السنة المالية 2025-2026:

tوقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك لاستكشاف فرص تزويد وقود الطيران المستدام في مطارات دبي، إلى جانب إطلاق مبادرة بحثية مشتركة مع خدمات دبي للملاحة الجوية وشركة تاليس، بهدف تقليل فترات الانتظار الجوي للطائرات، وتعزيز كفاءة المجال الجوي في دولة الإمارات، وتحسين استهلاك الوقود.

•tانضمام طيران الإمارات إلى تحالف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، دعماً لتطوير مبادرات الاقتصاد الدائري في الصناعة.

تشغيل "الإمارات لتموين الطائرات" جهازاً حيوياً لمعالجة النفايات على نطاق واسع، يسهم في تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2000 طن سنوياً؛ كما قامت "ألفا للتموين" في الشارقة بإعادة توجيه بقايا القهوة المستخدمة من منافذها في المطارات لإعادة تدويرها كسماد عضوي؛ فيما تعاونت "دناتا للسفريات" مع منصة "ريلوب" للاستدامة لتحويل أكثر من 500 كيلوجرام من مخلفات الطعام شهرياً بعيداً عن المكبات.

مواصلة تقييم وشراء حلول تعتمد على المعدات الكهربائية والهجينة أو منخفضة الانبعاثات لأساطيل المعدات الأرضية والمركبات التابعة للمجموعة عبر مختلف قطاعات أعمالها، لا سيما في عمليات دناتا بالمطارات والتموين، وقطاع الشحن الجوي، و"الإمارات لتموين الطائرات".

•tإعلان طيران الإمارات عن استثمار إضافي بقيمة 50 مليون دولار أسترالي في منتجع "الإمارات وولغان فالي" الفاخر، الواقع ضمن محمية طبيعية تمتد على مساحة 7 آلاف فدان في منطقة الجبال الزرقاء الكبرى المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي في أستراليا.

•tإطلاق طيران الإمارات وبطولة ويمبلدون مبادرة "دعم الطبيعة" بالشراكة مع أربع منظمات بيئية في المملكة المتحدة، وهي مبادرة متعددة السنوات وبميزانية بملايين الجنيهات الإسترلينية، تهدف إلى إتاحة فرص أوسع للأطفال والشباب في المجتمعات الحضرية الأقل حظاً للتواصل مع الطبيعة.

كما واصلت المجموعة تعزيز تفاعلها المجتمعي عبر حزمة من المبادرات الهادفة خلال السنة المالية 2025-2026، من أبرزها:

استمرار "مؤسسة طيران الإمارات الخيرية" في دعم روّاد الأعمال الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية لتوفير التعليم والمأوى والغذاء والرعاية الطبية للأطفال من الفئات الأقل حظاً، حيث دعمت المؤسسة 13 مشروعاً نشطاً حول العالم، وقدّمت أكثر من 500 تذكرة سفر لدعم المهام الطبية.

توسيع طيران الإمارات برامجها المشتركة مع شركاء الرعاية، لتمكين المزيد من الشباب من الاستفادة من الرياضة، ومن أبرزها برامج "القوة من أجل الخير" في الولايات المتحدة وأستراليا التي تتيح للأطفال والشباب الوصول إلى رياضة التنس، إضافة إلى مشاريع مشتركة مع مبادرة "إن بي إيه كيرز" لتطوير مرافق ترفيهية ومساحات تعليمية للشباب في الولايات المتحدة.

•tتنفيذ العديد من المبادرات التطوعية التي يقودها موظفو المجموعة حول العالم عبر منصة "دناتا فور جود"، لدعم الجمعيات الخيرية والفئات الأقل حظاً والمجتمعات المحلية، ومن أبرزها التبرع بنحو 68 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية في أستراليا لصالح منظمات إنقاذ الغذاء، والتبرع بجهاز طباعة بلغة برايل لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية في الهند، إضافة إلى توفير أسرّة لمشروع في روما يقدّم المأوى للمهاجرين والأشخاص بلا مأوى.

وخلال شهر رمضان في دولة الإمارات، نجحت دناتا في جمع أكثر من 80 ألف درهم، وتوفير أكثر من 500 متطوع و5300 وجبة لدعم جمعية دبي الخيرية، فيما جمعت "إم إم آي" أكثر من 250 ألف درهم لصالح مؤسسة الجليلة، وساهمت في توزيع 15 ألف وجبة.