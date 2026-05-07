سعيد الهاجري: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة للاستثمارات في التصنيع الدوائي

قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن جاذبية القطاع الدوائي في دولة الإمارات تستند إلى منظومة تنظيمية تتسم بالمرونة والوضوح والاستقرار التشريعي وسرعة الإجراءات، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل المناطق الصناعية المتخصصة وشبكات لوجستية عالية الكفاءة وموقعاً جغرافياً يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش «اصنع في الإمارات 2026»، أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الشركات العالمية، خصوصاً في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الدوائية، بما يدعم توسيع القاعدة الصناعية وزيادة تدفقات الاستثمار. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتميز بقدرتها على تقديم نموذج متكامل يجمع بين كفاءة البنية التنظيمية وسرعة الإجراءات وتكامل البنية التحتية الصناعية واللوجستية، إضافة إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق رئيسية عالمياً، منوهاً إلى أن العامل الأهم يتمثل في مستوى الثقة في النظام الرقابي والشفافية التنظيمية، ما يجعلها بيئة قادرة على استقطاب قرارات تصنيع طويلة الأمد ومشاريع بحث وتطوير، وليس فقط استثمارات تشغيلية قصيرة المدى.

وأكد أن وجود سياسات تنظيمية للصناعات الدوائية يلعب دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعات الدوائية في الدولة، من خلال نهج متكامل يقوم على تنويع مصادر التوريد، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وبناء مخزون استراتيجي يدعم استمرارية التوفر.

وأشار إلى أن الأطر التنظيمية تسهم في تسريع إجراءات تسجيل الأدوية وتسهيل دخول المنتجات إلى السوق، بما يضمن الاستجابة السريعة للطلب، ويرفع مرونة سلاسل الإمداد ويعزز استقرار السوق وتوفر الأدوية بشكل مستدام في مختلف الظروف. وقال معاليه إن مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في «اصنع في الإمارات 2026» تمثل امتداداً لتوجه استراتيجي يركز على نقل الإمارات من موقع السوق المستهلك إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج الدوائي المتقدم.