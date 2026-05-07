1.3 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية للشركات في «دبي الصناعية»

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عن حزمة من المبادرات التمويلية الجديدة التي تعزز دوره كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، شملت تجديد شراكاته الاستراتيجية مع عدد من الجهات الوطنية، وإطلاق برامج تمويلية جديدة لدعم الشركات الصناعية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الصادرات.

وفي هذا السياق، كشف المصرف أن إجمالي التمويلات المقدمة للشركات العاملة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم» تجاوز 1.3 مليار درهم، موزعة على 34 صفقة استفادت منها 19 شركة، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. جاء الإعلان خلال فعاليات المعرض، حيث جدد المصرف ومدينة دبي الصناعية اتفاقية التعاون بينهما، في خطوة تمثل مرحلة جديدة تركز على توسيع القدرات الصناعية وفتح آفاق تمويل إضافية أمام المصنعين، بما ينسجم مع أهداف «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن هذه الشراكة تعكس أهمية التمويل الموجه في تحويل الأولويات الصناعية الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس، مؤكداً أن تجاوز التمويلات حاجز 1.3 مليار درهم يمثل دليلاً على فاعلية النهج المشترك في دعم توسع الشركات الصناعية ورفع إنتاجيتها وقدرتها التنافسية عالمياً.

من جانبه، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن هذا الإنجاز يعكس قوة المنظومة الصناعية في دبي الصناعية ودورها في تمكين الشركات من النمو والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعة المتقدمة.

تمويل الصادرات

وفي سياق متصل، أعلن المصرف بالشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» عن تخصيص الحزمة الأولى من تمويلات الصادرات بقيمة 367 مليون درهم ضمن اتفاقية تمويل مشترك تبلغ مليار درهم، استفادت منها 8 شركات إماراتية تعمل في قطاعات الصناعات المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وقال النقبي إن الشراكة مع «أدكس» تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع تمويل الصادرات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتمكين الشركات من التوسع خارجياً، فيما أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لـ«أدكس»، أن المبادرة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك صناعي وتجاري عالمي موثوق.

الشركات الصغيرة

كما أطلق المصرف بالتعاون مع منصة «زيلو» برنامج تمويل بقيمة 350 مليون درهم لتسريع سداد الفواتير الحكومية، يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على ما يصل إلى 95% من قيمة الفاتورة خلال 24 ساعة عبر منصة EDB 360، بما يعزز السيولة ويدعم استمرارية سلاسل التوريد. وقال النقبي إن تعزيز السيولة يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صناعية مرنة، بينما أكد دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»، أن الشراكة تضع معياراً جديداً لتمويل سلاسل التوريد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بثقة وكفاءة. وتأتي هذه المبادرات مجتمعة لتؤكد توجه مصرف الإمارات للتنمية نحو دعم الصناعة الوطنية عبر حلول تمويلية متكاملة، تعزز الابتكار والتوسع الصناعي، وترسخ موقع الدولة كمركز عالمي للصناعة المتقدمة والتجارة.