بروج تبدأ توريد أول شحنة من «XLPE» ضمن توسعة «بروج 4» وترسي عقوداً بقيمة 2.2 مليار درهم

تستعد شركة «بروج بي إل سي»، الرائدة في قطاع البتروكيماويات وحلول البولي أوليفين، لتوريد أول شحنة من مادة البولي إيثيلين المتشابك (XLPE) خلال الربع الحالي، ضمن مشروع التوسعة «بروج 4»، في خطوة تعزز مكانة الشركة كمورّد رئيسي لحلول الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات والأسواق العالمية.

ويضيف المصنع الجديد طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف طن من مادة (XLPE)، ما يرفع إجمالي إنتاج «بروج» من هذه المادة إلى نحو 200 ألف طن سنوياً. وتُستخدم هذه المادة في تصنيع كابلات الطاقة عالية الجهد تحت الأرض وفي أعماق البحار، بما يدعم توسعة شبكات الكهرباء ويسهم في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، لا سيما في الاقتصادات سريعة النمو ومراكز البيانات في آسيا والشرق الأوسط.

وتخطط «بروج» للتعاون مع عدد من الشركات الصناعية داخل الدولة لإجراء اختبارات الأداء على الشحنة الأولى، قبل الانتقال إلى مرحلة رفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً، بما يدعم الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة محلياً وعالمياً.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن مشروع «بروج 4» يواصل التقدم بوتيرة متسارعة، مؤكداً أن استكمال مصنع (XLPE) يمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة طويلة الأمد. وأضاف أن المشروع يعزز القدرة على تقديم حلول بولي أوليفين عالية القيمة تدعم نمو قطاع الطاقة في الدولة وتلبي احتياجات الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التوسع في الطاقة الإنتاجية وتبني أحدث التقنيات يعزز من قدرة الشركة على خلق قيمة مستدامة للمساهمين.

ويقع مشروع «بروج 4» في مجمع الرويس للبتروكيماويات، ويُعد من أكبر المشاريع العالمية التي تعتمد تقنية Borstar®، حيث يضيف 1.4 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، ليجعل من منشأة الرويس أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم.

وقد تم ترسية عقود ومشتريات بقيمة تقارب 2.2 مليار درهم على شركات إماراتية مرتبطة بتطوير المشروع، فيما تجاوز عدد العاملين في ذروة الإنشاء 24 ألف شخص، ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد المحلية.

ويتماشى المشروع مع «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر رفع قدراته التنافسية ودعم نمو الصناعات التحويلية في الدولة.

وتشغل «بروج» مشروع «بروج 4» بالنيابة عن «أدنوك» و«أو إم في»، وتتمتع بحقوق التشغيل والتسويق، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الأصول وتعظيم القيمة على المدى الطويل، مع توقعات بتحقيق أرباح صافية تراكمية تصل إلى 1.5 مليار درهم خلال ثلاث سنوات من التشغيل الكامل.

ويُعد تأسيس «بروج الدولية» محطة استراتيجية عززت مكانة الشركة كثالث أو رابع أكبر منتج للبولي أوليفين عالمياً من حيث الطاقة الإنتاجية، ما يدعم توسعها الجغرافي ويعزز قدرتها التنافسية عالمياً، ضمن منظومة صناعية أكثر تكاملاً واستدامة.