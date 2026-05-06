"سند" تقدم خدمات الصيانة لـ230 محركاً في 2025

تواصل شركة "سند" تعزيز مكانتها مزودا عالميا لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، من خلال توسيع شراكاتها الإستراتيجية طويلة الأجل مع كبريات الشركات العالمية المصنعة للمحركات، وزيادة طاقتها التشغيلية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على خدمات الصيانة.

وقال عبدالله المري، مدير بقسم العمليات التشغيلية في الشركة، إن "سند" تخدم قاعدة عملاء عالمية تضم أكثر من 80 شركة من شركات الطيران والمشغلين والمؤجرين حول العالم، وتحقق نحو 99% من إيراداتها من خارج دولة الإمارات، ما يعكس مكانتها شركة عالمية تنافسية قائمة على التصدير.

وكشف المري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "اصنع في الإمارات"، أن الشركة أدخلت 230 محركاً إلى عمليات الصيانة خلال عام 2025، بزيادة بلغت 43% مقارنة بعام 2024، في ظل الطلب المتنامي على خدماتها، خاصة في صيانة محركات "ترنت 700" و"V2500" و"ليب" و"GEnx". وقال إن "سند" نجحت منذ عام 2018 في بناء محفظة تعاقدية طويلة الأجل بقيمة 38 مليار درهم، تضم أكثر من 1000 التزام مستقبلي لصيانة المحركات، وذلك عبر شراكات إستراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، من بينهم "رولز رويس" و"برات آند ويتني" و"جي إي أيروسبيس" و"سافران/سي إف إم".

وأضاف أن هذه الشراكات تعكس الثقة التي بنتها "سند" مع الشركات العالمية على مدى السنوات الماضية، من خلال الأداء المتسق والالتزام بالتسليم، مشيراً إلى أن التعاون مع شركات تصنيع المحركات يمثل أحد أبرز عوامل تميز الشركة؛ حيث يتيح توفير برامج تدريب وتبادل دولية للمهندسين الإماراتيين، بما يمنحهم فرصاً مباشرة للاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية واكتساب الخبرة العملية في مرافق الشركات العالمية.

وأوضح أن الشراكات تسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى عمليات الشركة في أبوظبي، إلى جانب دعم بناء كوادر وطنية مؤهلة لتولي أدوار فنية وقيادية في قطاع الطيران، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في تطوير قطاع طيران عالمي وتنافسي.

التزامات استثمارية

وأشار المري إلى أن "سند" تدير حالياً منصة لإدارة الأصول تستند إلى التزامات استثمارية بقيمة 367 مليون درهم، بهدف توسيع محفظتها من المحركات وتعزيز عروضها المتكاملة، لافتاً إلى أن الشركة تواصل التوسع في خدماتها التي تشمل إصلاح المكونات والبنية التحتية لاختبار المحركات وحلول دعم تشغيلها.

وأكد أن المرحلة المقبلة من نمو الشركة ستركز على توسيع نطاق منصتها المتكاملة لصيانة وإصلاح وعمرة المحركات، إلى جانب تعزيز قدراتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد، موضحاً أن "سند" تعمل حالياً على زيادة طاقتها الاستيعابية في طرازات المحركات الأساسية وتطوير قدراتها في محركات الجيل القادم.

وقال إن الشركة أنشأت مركزاً لصيانة وإصلاح وعمرة محركات "جي تي إف" في مدينة العين، وتواصل تعميق شراكاتها طويلة الأمد مع كبار المصنعين والعملاء العالميين، بما يعزز حضورها المستمر والمتزايد في الأسواق الدولية ويدعم دورها كمزود عالمي مستقل في مجال صيانة المحركات وحلول إدارة الأصول.

وأضاف أن شراكات "سند" مع كبريات شركات تصنيع المحركات وشركات الطيران العالمية أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي تنافسي لصناعة الطيران وصيانة وإصلاح وعمرة المحركات، من خلال استقطاب أحدث التقنيات والخبرات الفنية والقدرات الصناعية المتقدمة إلى دولة الإمارات، بالتوازي مع استقطاب طلبات من كبريات شركات الطيران العالمية وشركات التصنيع الرائدة والمشغلين الدوليين.

وأكد المري أن هذه الشراكات تسهم كذلك في نقل المعرفة وتطوير القدرات بشكل مستمر، عبر ترسيخ أفضل الممارسات العالمية ضمن المنظومة المحلية وتعزيز دور دولة الإمارات ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران، لافتا إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في البنية التحتية والمعدات والمرافق بهدف رفع الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع تنامي الطلب العالمي على خدمات صيانة المحركات.