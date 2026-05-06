«إس إل دي سي» تفوز بعقد لتشغيل حفارتين في الكويت

أعلنت شركة «إس إل دي سي»، الأربعاء، فوزها بعقد حفر مهم من شركة «إس إل بي» (شلمبرجير أويلفيلد إيسترن المحدودة) لتنفيذ عمليات حفر في حقل مطربة في الكويت، ما يشكّل محطة مهمة للمشروع المشترك، الذي تم تأسيسه مؤخراً، ويغطي العقد فترة أولية، مدتها 3 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، بواقع سنة واحدة لكل تمديد.

وقال سلطان المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إل دي سي»: «يشكل حصولنا على هذا العقد تأكيداً قوياً على فعالية الاستراتيجية، التي ننتهجها، وكفاءة كوادرنا، وصلابة المنصة التشغيلية التي نبنيها في «إس إل دي سي»، كما يعكس ثقة عملائنا في قدراتنا التقنية، وانضباطنا التشغيلي، ونهجنا القائم على الشراكة. ويُعد العقد مع «إس إل بي» خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ نركز على التنفيذ المنضبط، والتميز في معايير السلامة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، ونرى في هذا العقد دليلاً واضحاً على نجاح هذا النهج. ختاماً نتطلع إلى بدء تشغيل منصاتنا، ودعم أنشطة الحفر في الكويت، وترسيخ مكانة «إس إل دي سي» شريكاً موثوقاً وكفؤاً في قطاع الحفر».

وبموجب الاتفاقية ستقوم «إس إل دي سي» بتشغيل حفارتين ثقيلتين عاليتي المواصفات بقدرة 3000 حصان، لدعم عمليات الحفر في أحد الحقول الرئيسة المنتجة في الكويت، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في نوفمبر 2026.

ويعزّز هذا العقد حضور «إس إل دي سي» على المستوى الإقليمي، ويتماشى مع استراتيجيتها للتوسع المدروس من خلال نشر حفاراتمتطورة في أسواق مهمة، حيث تُعدّ الكفاءة التشغيلية، ومعايير السلامة الصارمة، والالتزام بالتنفيذ المتقن معايير أساسية للنجاح.