1.63 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في أبريل

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تقريرها الإحصائي لحركة السوق العقاري خلال شهر أبريل 2026، والذي أظهر تسجيل 1037 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.63 مليار درهم، في ظل نشاط ملحوظ في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة، أن السوق العقاري واصل أداءه الإيجابي خلال الشهر، حيث بلغ حجم التداولات الفعلية 1.13 مليار درهم، مع تنوع واضح في حركة البيع والشراء، عبر عدد من المناطق الحيوية.

وجاءت منطقة النعيمية 1 في صدارة المناطق من حيث أعلى قيمة مبايعة خلال الشهر، بإجمالي بلغ 153 مليون درهم، ما يعكس جاذبيتها الاستثمارية ومكانتها ضمن المناطق الأكثر نشاطاً في الإمارة.

فرص تطويرية

وفي سياق متصل سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، الثلاثاء، مبايعة عقارية بقيمة 200 مليون درهم، وشملت الصفقة بيع أرض خالية في حي الزاهية بالقطاع الشرقي من الإمارة، بمساحة إجمالية تبلغ 52,915.5 أمتار مربعة، وهي أرض مخصصة للاستخدام السكني والتجاري، ما يتيح فرصاً تطويرية متنوعة للمستثمرين.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الحركة الإيجابية في السوق العقاري بعجمان، وتزايد الاهتمام بالمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة، وتواصل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري دعم خطط التنمية العمرانية في الإمارة، وتشجيع تدفق الاستثمارات نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة.