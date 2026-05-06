شراكة بين «تعزيز» و«ألفا ظبي القابضة» لاستثمار 36.7 مليار درهم في قطاع الكيماويات

أعلنت «تعزيز» و«ألفا ظبي القابضة»، الأربعاء، عن اتفاقية شراكة استراتيجية لاستثمارات رأسمالية بقيمة تقارب 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في كيماويات صناعية جديدة، ضمن منظومة «تعزيز» للكيماويات الصناعية بمدينة الرويس في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويتم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية من خلال إجراء «دراسة جدوى وسوق» مشتركة بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، التي انطلقت خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومحمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، والمهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة».

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية وإصدار قرارات الاستثمار النهائية من المخطط أن تتيح الشراكة إنتاج ما يصل إلى 14 مادة كيماوية جديدة، بما يزيد الطاقة الإنتاجية لمنظومة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية، بما يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً. وتُستخدم المواد الكيماوية المُقترحة على نطاق واسع في قطاعات البناء، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، وتستند إلى طلب محلي قوي، وركائز نمو طويلة الأمد.

وقال مشعل سعود الكندي: «تتيح الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ألفا ظبي» إمكانات كبيرة لتوسيع جهود «تعزيز» الرامية إلى المساهمة في دعم النمو الصناعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص اقتصادية جديدة في الإمارات. وتتطلع «تعزيز» إلى العمل مع الشركاء لتسريع وتيرة الدراسة المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والاقتصادية للمنتجات الكيماوية الجديدة المقترحة».

منصات صناعية

وقال المهندس حمد العامري: «تؤكد الشراكة مع «تعزيز» التزام «ألفا ظبي» بالاستثمار في منصات صناعية استراتيجية، تواكب احتياجات المستقبل، وتدعم تنفيذ نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي. وتسهم المنتجات الكيماوية المقترحة في تعزيز التصنيع المحلي، وتوفير فرص جديدة للتصدير، وخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد».

وتشمل المواد الكيماوية الجديدة كلاً من «الستايرين» و«البولي ستايرين»، و«حمض الأكريليك» ومشتقاته، و«البوليولات»، و«الميثيلين ثنائي الفينيل ثنائي الأيزوسيانات» (MDI)، و«راتنجات الإيبوكسي»، و«أوليفينات ألفا الخطية». ويستند الإنتاج المقترح لهذه المواد إلى الطلب المحلي، حيث ستوفر بدائل محلية لمنتجات رئيسة تستوردها الإمارات حالياً، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد المحلية.

وسيتم إدماج إنتاج الكيماويات الجديدة بشكل وثيق ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية ومنظومة «أدنوك» على نطاق أوسع، بما يتيح الاستفادة من نقاط القوة المشتركة في إمدادات المواد الأولية والمرافق والبنية التحتية وتكامل المنشآت، إلى جانب تعزيز التنافسية ورفع كفاءة استخدام رأس المال. وتجسد هذه الشراكة نهج دولة الإمارات، الذي يركز على الاستمرار في البناء والإنجاز، من خلال الاستفادة من منصة «اصنع في الإمارات» لتحويل الأهداف الصناعية إلى إنتاج كيماوي متقدم، يدعم التصنيع المحلي، ويعزز تنافسيته عالمياً.

وتُضاف المواد الكيماوية الجديدة إلى محفظة «تعزيز» الإنتاجية عالمية المستوى، والتي من المقرر أن تصل طاقتها الإنتاجية خلال المرحلة الأولى إلى 4.7 ملايين طن سنوياً من المنتجات القابلة للتسويق بحلول نهاية عام 2028، بما يشمل الأمونيا منخفضة الكربون، والميثانول، وكلوريد البولي فينيل.