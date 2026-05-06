«إيمنسا» تفوز بجائزة الريادة التكنولوجية في «اصنع في الإمارات 2026»

في خطوة تعكس تسارع التحول نحو الصناعة المتقدمة في دولة الإمارات فازت شركة «إيمنسا» بجائزة الريادة التكنولوجية «Tech Frontier»، خلال «اصنع في الإمارات 2026»، التي تكرّم الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وجاء هذا التتويج بالتزامن مع مشاركة الشركة في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، حيث استعرضت نموذجها المبتكر القائم على التحول من المخزون المادي التقليدي إلى المخزون الرقمي، بما يتيح تصنيع قطع الغيار محلياً عند الطلب، في إطار توجهات تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتشارك «إيمنسا» في المعرض إلى جانب شركة «بترو ميدل إيست للطاقة»، مقدّمة حلولاً رقمية متقدمة، تعيد تشكيل مفهوم إدارة المخزون، عبر منصتها «Immensa360»، التي تحول الأصول المادية إلى نماذج رقمية قابلة للتخزين والإنتاج في الوقت والمكان المناسبين.

ويعكس النمو المتسارع للشركة طموح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة، مدعوماً بشراكات استراتيجية مع جهات وطنية بارزة، من بينها «أدنوك»، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، ما أسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، تعزز التوطين، وترفع مرونة القطاع.

وعلى صعيد الأداء قامت «إيمنسا» بتقييم أكثر من 3.7 ملايين قطعة، وإنشاء ما يزيد على 22 ألف أصل رقمي، إلى جانب رقمنة قطع غيار، تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار، في مؤشر على اتساع نطاق اعتماد حلولها في الأسواق العالمية.

وانطلاقاً من دولة الإمارات توسعت الشركة في نشر تقنياتها عبر أسواق الخليج وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، في وقت تتزايد فيه أهمية النماذج الرقمية الموزعة في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليص أوقات التوريد.

وتؤكد هذه التطورات الدور المتنامي للإمارات محوراً رئيسياً للابتكار الصناعي، مع توجه الشركات الوطنية إلى تبني حلول تكنولوجية متقدمة، تسهم في إعادة تشكيل صناعات استراتيجية على مستوى العالم.