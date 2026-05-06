"مصدر" توجه 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال 2025

أكد عبدالله سالم الكيومي، العضو المنتدب للخدمات الفنية المتخصصة في شركة "مصدر"، أن الشركة أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني عبر توجيه محلي تجاوز 500 مليون درهم خلال العام الماضي ضمن سلاسل الإمداد بما يعزز القيمة المضافة داخل الدولة ويدعم الموردين المحليين.وأضاف أن "مصدر" تواصل ترسيخ ريادتها العالمية من خلال محفظة مشاريع منتشرة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 65 غيغاواط، وباستثمارات رأسمالية تخطت 45 مليار دولار، مع خطط طموحة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

وقال الكيومي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ ، على هامش مشاركة "مصدر" في منصة "اصنع في الإمارات 2026"- إن تعزيز برنامج المحتوى الوطني يشكل ركيزة أساسية ضمن رسالة الشركة، ويعكس التزامها بالمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي أولت القطاع الصناعي أهمية كبيرة لدوره الحيوي في تعزيز المحتوى الوطني وتحفيز الصناعات المختلفة ودعمها بالطاقة.

وأوضح الكيومي أن الشركة تحرص على الإسهام بفاعلية في ترسيخ سلاسل التوريد المحلية وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن استثماراتها داخل الدولة تجاوزت 20 مليار درهم خلال عام 2025، فيما تضم شبكتها أكثر من 400 مورد محلي مسجل، في إطار مواصلة الاستثمار في المستقبل من خلال دعم الشركات الوطنية وتمكينها بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن القدرة الإجمالية لمشاريع "مصدر" قيد التشغيل والتطوير داخل دولة الإمارات تبلغ حالياً نحو 15 غيغاواط، ما يعكس دور الشركة المحوري في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز متانة الاقتصاد الإماراتي.

وأكد أن "مصدر" ستواصل أداء دور رئيسي في تطوير منظومة الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو المتسارع لقطاع الطاقة النظيفة وخطط التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها. وأوضح الكيومي، أن "مصدر" تستعرض خلال مشاركتها في"اصنع في الإمارات 2026"، دورها في إحداث نقلة نوعية بقطاع الطاقة العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريعها الحالية والمستقبلية.