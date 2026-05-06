"دبي الإسلامي" يدعم النمو الصناعي في الإمارات بحلول مصرفية

أعلن بنك دبي الإسلامي عن مشاركته بصفته الشريك المصرفي الحصري في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي.

ومن خلال مشاركته في هذه المنصة الصناعية الرائدة يعزز دبي الإسلامي دوره في دعم أجندة التحول الصناعي لدولة الإمارات، عبر تمكين الشركات من خلال حلول مالية مصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتيسير تدفقات الاستثمار، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الحقيقي.

ويجمع معرض «اصنع في الإمارات» نخبة من المصنعين والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، كونه منصة وطنية رائدة لتعزيز رؤوس الأموال، وبناء الشراكات، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، كما يدعم الحدث الأولويات الصناعية للدولة ضمن مبادرة «مشروع 300 مليار»، والمستهدفات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتعكس مشاركة دبي الإسلامي التزامه المستمر بتمكين الشركات من التوسع بثقة، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً تنافسياً للصناعات المتقدمة.

تمويل أخضر

وفي إطار مشاركته يستعرض دبي الإسلامي إمكاناته في مجال الخدمات المصرفية التجارية والتمويل الأخضر، من خلال سلسلة من اللقاءات المباشرة في جناحه في المعرض، وجلسات حوارية يقودها خبراء، إلى جانب حلول مصممة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة،

كما يطرح البنك باقة مخصصة لهذا الحدث تهدف إلى تسريع النمو، تتضمن معدلات تفصيلية على مجموعة مختارة من حلول التمويل والتجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مزايا مرتبطة بفتح الحسابات الجديدة والخدمات المصرفية الرقمية.

وفي خطوة تعكس تقدماً مهماً في مسيرته الاستراتيجية أبرم دبي الإسلامي عدداً من الشراكات الاستراتيجية والمبادرات، ضمن منظومة العمل الصناعي خلال الحدث، والتي تم توثيقها عبر مراسم رسمية رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار. وتسهم هذه الشراكات في تعزيز دور البنك في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز التنمية الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

وفي تعليقه على مشاركة البنك في هذا المعرض قال سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي: «يتطلب النمو الصناعي أكثر من مجرد التمويل، فهو يحتاج إلى منظومة متكاملة، وحلول ملائمة، وشريك مصرفي يدرك الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف مراحل نموها، ومن خلال منصتنا للخدمات المصرفية التجارية نركز على دعم الشركات في تلبية احتياجات رأس المال العامل، والتمويل التجاري، ودعمها في خطط التوسع والاستدامة. توفر لنا مشاركتنا في معرض «اصنع في الإمارات» فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات والشركاء، وفهم تطلعاتهم، واستعراض مجالات الدعم التي يمكن لدبي الإسلامي أن يقدمها لهم، بما يدعم مسيرة نموهم بأسلوب عملي واستباقي وفعّال».

منصة وطنية

هذا ويشكل معرض «اصنع في الإمارات» اليوم منصة وطنية محورية، تجمع بين الصناعة والاستثمار والابتكار والتنفيذ، حيث يتيح للشركات التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الصناعي، وتحقيق التنوع الاقتصاد على المدى الطويل.

وبصفته الشريك المصرفي الحصري تؤكد مشاركة دبي الإسلامي التزامه بدعم أجندة التحول الصناعي للدولة، وتعزيز مكانته داعماً مالياً رئيسياً لتمكين النمو الاقتصادي المستدام.