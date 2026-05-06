«ستراتا ساينسكو» تنتج مواد متقدمة لمكونات هياكل الطائرات

المنتجات تستخدم في صناعة مكونات رئيسية من طائرات بوينج 777-X

تصدير الانتاج قريباً بموجب اتفاقية بين «ستراتا ساينسكو» وبوينج

أعلنت «ستراتا ساينسكو» في مدينة العين، المشروع المشترك بين «ستراتا للتصنيع» والشركة البلجيكية «ساينسكو»، عن نجاحها في إنتاج كميات كبيرة من مواد ألياف الكربون المشبع، المستخدم مواد أولية في العديد من الصناعات المتقدمة حول العالم، وخصوصاً في هياكل الطائرات. جاء الإعلان عن الإنجاز غير المسبوق خلال فعاليات الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

فكرة إماراتية

وأكدت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، أن قطاع المواد المتقدمة هوإحدى الركائز الصناعية الحيوية، التي تعتمد عليها ستراتا لتجسيد أولويات الحاضر، وترسيخ التوجهات المستقبلية انطلاقاً من رؤيتها لتوطين وتعزيز الصناعات المتقدمة، والمواصلة في مسيرتها الإنتاجية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بما يضمن تجسيد الأهداف التنموية والاستراتيجية لمبدأ وشعار (صنع في الإمارات)، مشيرة إلى أن (ستراتا ساينسكو) فكرة إماراتية مؤثرة في مجال التصنيع المتقدم، وسيكون لها صدى واسع عالمياً في مختلف المجالات الصناعية ذات الأولوية.

إنتاج

وأكد خالد سيف النعيمي، مسؤول الهندسة والصيانة في ستراتا ساينسكو للمواد المتقدمة، البدء فعلياً في إنتاج رولات المواد المركبة المتقدمة من الكربون فايبر المشبع في مصنع الشركة عالي التقنية، الذي يقع في مدينة العين، والتي سيتم تصديرها خلال الفترة المقبلة للاستخدام في صناعة مكونات رئيسية من طائرات بوينج 777-X، بموجب اتفاقية مسبقة بين ستراتا ساينسكو وبوينج. أوضح النعيمي أن منشأة العين هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم تجهيزها لتصنيع درجات مختلفة من لفائف الكربون ما قبل التشريب، لتناسب عمليات تصنيع المكونات المحددة لدى العميل.

وتتم عملية إنتاج الكربون فايبر في 5 مراحل، في المرحلة الأولى يتم إنتاج المادة الصمغية أو الراتنج الصناعي، في حاوية مفرغة من الهواء، وفي درجات حرارة عالية. أما المرحلة الثانية فيتم فيها دهن طبقة رقيقة من الراتنج على صفائح ورقية، ثم تلف هذه الصفائح وتخزن في درجات حرارة تحت الصفر. وفي المرحلة الثالثة تُدمج ألياف الكربون بين طبقات مغلفة بالراتنج تحت ضغط وحرارة عاليين، فينتج عن هذه المرحلة ألياف الكربون فايبر المشبع، وعند المرحلة الرابعة يتم قص مادة الكربون وفق المقاييس المطلوبة من العملاء في لفافات صغيرة، وبعدها في المرحلة الخامسة يتم تغليف وتخزين المنتج النهائي في درجة حرارة منخفضة حتى شحنها للعملاء.

وتعد ستراتا ساينسكو للمواد المتقدمة في مدينة العين مشروعاً تصنيعياً مبتكراً وفريداً من نوعه في مجال التصنيع المتقدم، من خلال الاستثمار بأحدث الآلات والممارسات التكنولوجية المتطورة، التي تم توليفها بذكاء لإنتاج هذا النوع من المواد المركبة، وهذه المواد المنتجة يتم التأكد من جودتها في مختبرات ستراتا ساينسكو في مدينة العين قبل شحنها وتسليمها للعملاء.

ويحظى مشروع ستراتا ساينسكو بجهود متميزة لكادر إماراتي من الشباب المؤهلين للعمل في مختلف أقسام الإنتاج والجودة والهندسة والصيانة، تم تدريبهم في مصانع مشابهة في ألمانيا وبريطانيا لنقل المعرفة وتمكينهم لقيادة خطوط الإنتاج من المصنع داخل الدولة.

ويعكس حضور الشركات الوطنية في معرض (اصنع في الإمارات) مستوى التقدم، الذي حققته الصناعات الإماراتية في مجال المواد المتقدمة وتقنيات تصنيع هياكل الطائرات، مدعومة بشراكات دولية، تسهم في تعزيز سلاسل التوريد العالمية، ورفع القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي الصناعية ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.