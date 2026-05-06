1.3 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية للشركات في «دبي الصناعية»

تسهيلاتٍ تمويلية موزعة على 34 صفقة وإلى 19 عميلاً

مرحلة جديدة من التعاون تركز على توسيع القدرات وفتح آفاق أمام المصنعين

أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي تمويلات الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، تجاوزت حاجز 1.3 مليار درهم في إطار شراكته الاستراتيجية مع هذه الوجهة الصناعية، ما يعزز دور المصرف في دعم نمو القطاعات الصناعية ومساعي التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

واعتمد مصرف الإمارات للتنمية - المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات - منذ بداية الشراكة، تسهيلاتٍ تمويلية بقيمة 1.304 مليار درهم إماراتي موزعة على 34 صفقة، قدّمها إلى 19 عميلاً من الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية، مما يؤكد الأثر الملموس لهذا التعاون في الارتقاء بمنظومة التصنيع الإماراتية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، المنصة الوطنية الرائدة لتحقيق التحول الصناعي في الإمارات، حيث جدّد الجانبان اتفاقية الشراكة بينهما إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون تركز على توسيع القدرات الصناعية وفتح آفاق إضافية أمام المصنّعين للحصول على التمويل.

وتنسجم هذه الشراكة بصورة وثيقة مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المصنّعين من الوصول إلى حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم نمو أعمالهم، ومساعيهم الابتكارية، وجاهزية منتجاتهم للتصدير.

أهمية التمويل

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تعكس شراكتنا مع مدينة دبي الصناعية أهمية التمويل الموجّه ودوره في تحويل الأولويات الصناعية الوطنية إلى أثر قابل للقياس. فتجاوز حاجز 1.3 مليار درهم إماراتي من التمويلات المعتمدة يشكّل دليلاً واضحاً على رغبة المصنّعين بالحصول على حلول مالية متخصصة، وعلى فاعلية النهج المشترك الذي نتبعه. ويسعدنا أن نجدد هذه الشراكة لنواصل توسيع نطاق دعمنا للشركات الصناعية ذات الإمكانات العالية، بما يمكّنها من توسيع عملياتها، ورفع إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية».

شراكة راسخة

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن تجاوز إجمالي التمويلات قيمة 1.3 مليار درهم إماراتي يعكس قوة شراكتنا الراسخة مع مصرف الإمارات للتنمية، والدور البارز الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في تعزيز نمو القطاع الصناعي. وقال: «يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مرونة شركات التصنيع وقدرتها على النمو ضمن منظومتنا الصناعية المتكاملة وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».

ويجدد الطرفان اليوم شراكتهما انطلاقاً من الأسس نفسها التي أرستها اتفاقية عام 2023، والتي تمّ توقيعها على هامش فعاليات إطلاق مدينة دبي الصناعية لحملتها العالمية بعنوان «لنُبدع بصناعتنا»، ليواصلا اليوم التعاون على دعم التصنيع المتقدم والمستدام، في ظلّ إتاحة حلول التمويل المبتكرة أمام شريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مدينة دبي الصناعية.

ويُسهم مصرف الإمارات للتنمية ومدينة دبي الصناعية بهذا التعاون في تعزيز مرونة القطاع الصناعي لدولة الإمارات وقدرته على مواكبة احتياجات المستقبل، بما يتماشى مع طموحات «اصنع في الإمارات» والرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات.