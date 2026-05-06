«منصة صناعة» تقود مشاركة 26 شركة وطنية في «اصنع في الإمارات»

تشارك «منصة صناعة»، المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في دولة الإمارات ومقرها أبوظبي، في فعاليات الدورة الحالية من منتدى «اصنع في الإمارات» المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حيث يضم جناح المنصة نخبة من 26 شركة تصنيع إماراتية.

وتؤكد المشاركة على الدور البارز للمنصة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ 300 مليار»، وتعكس أهدافها الاستراتيجية وفي مقدمتها التسويق والترويج للمنتجات الوطنية تحت هوية «صنع في الإمارات» والتعريف بمزاياها التنافسية وتعزيز ثقة المستهلكين على اختلاف فئاتهم فيها، وتعزيز نقل وتوطين المعرفة من خلال استكشاف أحدث التقنيات الصناعية عالمياً ونقلها إلى الإمارات والعمل على تطويرها وإنتاجها في السوق المحلي بما ينسجم مع توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال إيجاد منتج محلي قادر على تلبية الطلب محلياً، والمنافسة عالمياً.

وتتوزع الشركات الـ 26 التي تقود «منصة صناعة» مشاركتها في المنتدى على عدد من القطاعات الحيوية؛ بما في ذلك الصناعات الصحية، والغذائية والتكنولوجية، والكهرباء والكيماوية، إلى جانب قطاعات صناعية أخرى، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الدولة وقدرتها على الابتكار والنمو.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة: تأتي مشاركتنا في منتدى «اصنع في الإمارات» بـ 26 شركة وطنية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة، موضحاً أن منتدى «اصنع في الإمارات» بات الحدث والمنصة الأبرز في القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً ويعزز من قدرة الشركات الوطنية على التعريف بمنتجاتها وبناء شراكات جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية وترسيخ مكانتها على خارطة الصناعة العالمية.

وأضاف: تركز منصة صناعة على تعزيز رقمنة القطاع الصناعي عبر عدد من الأدوات الذكية؛ مثل «الدليل الذكي للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات»، وبرامجنا التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج، مما يضمن تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية تدعم استدامة اقتصادنا الوطني.

وتابع: «إن التسويق والترويج للمنتجات الوطنية، وتعزيز الثقة والولاء لها، لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج ذاتها، بل يشكّل الركيزة الأساسية لضمان استدامة نموها. ومن هذا المنطلق، تعمل منصة «صناعة» على تمكين المنتجات الوطنية وتسويقها بفاعلية، بما يعزز حضورها ويرسّخ مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية».

وتستعرض منصة صناعة والشركات المشاركة، ضمن جناحها في منتدى «اصنع في الإمارات»، العديد من الحلول الابتكارية لربط المصنعين الإماراتيين بالشركاء الدوليين والمستثمرين.