تحالف استراتيجي لإطلاق منصة للهيدروجين الأخضر في الإمارات

في خطوة نوعية تدعم طموحات دولة الإمارات في قيادة قطاع الطاقة النظيفة عالمياً، أعلنت شركتا إنوفينشن بلاتفورم كابيتال (آي بي سي) وإنتليجنت إنفستمنت هولدينغ (آي آي إتش)، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن تأسيس مشروع مشترك لتطوير منصة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ينطلق المشروع بمرحلة أولى تبلغ قيمتها الاستثمارية مليار دولار أمريكي، تهدف إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل، «توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء وحلول وقود تجارية قابلة للتوسع».

ولضمان سرعة التنفيذ، سيتم إطلاق صندوق استثماري مخصص قريباً لدعم مراحل التطوير المبكرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والعمليات الهندسية.

واستلهاماً من نموذج منصة آي بي سي الكندية البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار أمريكي، ستعتمد المبادرة في دولة الإمارات حلولاً تقنية متقدمة ومجرّبة لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة للموانئ، والمناطق الحرة، وموارد الطاقة الشمسية عالمية المستوى، لتلبية القطاع الصناعي، وتبريد مراكز البيانات، وزيادة قدرات توليد الطاقة للمدن الذكية.

وستركز المنصة على مسارات متعددة للمنتجات، تشمل: إمداد المصافي والتجمعات الصناعية بالهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء لأسواق التصدير وتطبيقات وقود النقل البحري، وحلول التبريد القائمة على الهيدروجين وحلول الطاقة النظيفة لمراكز البيانات، وتطوير الوقود الإلكتروني والوقود الاصطناعي المستدام في المستقبل.

وقال يوراي باروس، الشريك الإداري في شركة إنوفنشن بلاتفورم كابيتال (آي بي سي): «يمثل هذا المشروع المشترك انتقالاً من الرؤية إلى التنفيذ. وتمضي منصة الهيدروجين في دولة الإمارات بخطى حاسمة نحو مرحلة التطوير، مستفيدة من مركز التميز العالمي التابع لشركة آي بي سي. وتؤسس المرحلة الأولى قاعدة قابلة للتوسع للوقود النظيف تخدم سوق دولة الإمارات أولاً، قبل التوسع إقليمياً وعالمياً».

حياد مناخي

وقالت الدكتورة أماني عبيد عضو مجلس إدارة إنتليجنت إنفستمنت هولدينغ (آي آي إتش): «ينسجم هذا المشروع بالكامل مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعكس الرؤية طويلة المدى للدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحول الطاقة. وسنعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الاستراتيجية المعنية في دولة الإمارات لضمان نجاح تطوير هذه المنصة ودمجها ضمن منظومة الطاقة الوطنية. كما تؤكد هذه المبادرة التزام آي آي إتش بدعم المشاريع التحولية التي تعزز المرونة الصناعية، وتدعم التنويع الاقتصادي، وترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للجيل المقبل من الوقود النظيف».

وسيمكّن المشروع دولة الإمارات من تحويل مواردها الوفيرة من الطاقة إلى هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء وأنواع وقود مستدامة مستقبلية، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، ويفتح في الوقت نفسه ممرات تصدير جديدة ويولّد قيمة اقتصادية طويلة الأمد.