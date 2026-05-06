«دبي القابضة» تختار 15 شركة سريعة النمو لبرنامج «ابتكر من أجل الغد»

روّاد الأعمال يتنافسون على جوائز بقيمة 850 ألف درهم

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، عن اختيارها مجموعة مبتكرة من 15 شركة ذات نمو سريع للمشاركة في برنامجها العالمي «ابتكر من أجل الغد» لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع.

ويدعم برنامج «ابتكر من أجل الغد» بنسخته الثانية الابتكار في الاقتصاد الدائري ضمن مختلف قطاعات العمل الرئيسية في «دبي القابضة»، في ظل التركيز على 3 مجالات فرعية رئيسية، وهي فقدان الغذاء وهدره، إعادة تدوير الموارد وتجديدها، والابتكار الرقمي من أجل الاستدامة.

كان البرنامج، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة ورواد الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، قد دعا المبتكرين من مختلف أنحاء العالم للإسهام في إحداث فرق جذري في كيفية إنتاج الموارد واستهلاكها وتجديدها، دعماً لمساعي التحول نحو مستقبلٍ مستدامٍ قائمٍ على الاقتصاد الدائري.

فرصة استثنائية

وخضعت الشركات ذات النمو السريع لعملية اختيار دقيقة قامت بها «دبي القابضة» ونخبة من أبرز خبراء القطاع، حيث تم تقييم أكثر من 1400 طلب مشاركة من 93 دولة حول العالم. وسوف يتنافس رواد الأعمال على جوائز إجمالية بقيمة 850 ألف درهم، حيث تحصل الشركة الفائزة على تمويل لتنفيذ مشروعها التجريبي وفرصة استثنائية لإثبات جدواه من خلال محفظة «دبي القابضة» المتنوعة.

وشاركت الشركات ذات النمو السريع، والتي يبلغ عددها 15 شركة، في برنامج متنوع الأنشطة يهدف إلى تعزيز الأثر لمدة 12 أسبوعاً بنجاح في الفترة من يناير لغاية أبريل 2026، حيث حظيت بفرصة الحصول على التوجيه والإرشاد من رواد القطاع، بمَن فيهم ممثلون عن «دبي القابضة». وشاركت الشركات أيضاً في دورات متخصصة مع الخبراء وورش عمل، تهدف إلى تعزيز كفاءة نماذج عملها وتسريع وتيرة دخولها إلى الأسواق والوصول إلى شبكات المستثمرين.

معايير صارمة

وتم تقييم الشركات الراغبة بالمشاركة وفقاً لمعايير صارمة، تشمل مدى ارتباط الحل المقترح بالمجالات المطروحة وأثره المحتمل ومدى تميزه وإسهامه في تعزيز الابتكار، فضلاً عن قبول العملاء والأسواق للحل المقترح والقدرة على تنفيذه على نطاق واسع وفعاليته ضمن سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسهم هذا النهج في تمكين «دبي القابضة» من تحديد الشركات ذات النمو السريع، والتي تملك إمكانات واعدة للدخول إلى الأسواق وتحقيق النمو.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري تنظيم برنامج «ابتكر من أجل الغد» لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5 وبالتعاون مع شريك التنفيذ شركة «بولت». ويعكس هذا البرنامج رسالة «دبي القابضة» للعمل الخيري والتي تهدف إلى تمكين المجتمعات والشركات من دفع عجلة التنمية المستدامة، فضلاً عن التزامها بدعم سياسة الاقتصاد الدائري 2031 في دولة الإمارات واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ورؤية «مئوية الإمارات 2071».

وسوف يُختتم برنامج «ابتكر من أجل الغد» لتعزيز أثر الشركات ذات النمو السريع مع يوم مخصص لتقديم العروض النهائية في يونيو 2026، حيث ستحظى أفضل 5 شركات بفرصة استعراض وتقديم حلولها المبتكرة أمام نخبة من المستثمرين والشركاء وقادة القطاع.