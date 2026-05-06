أوراسيا كابيتال تتصدر قائمة المستثمرين الأعلى نشاطاً في الإمارات

تصدرت أوراسيا كابيتال، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تصنيف المستثمر الأكثر نشاطاً على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2025 الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت».

وجاءت «أوراسيا كابيتال» التي تختص في تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس «pre-Seed» وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل «Series B investment phase»، أيضاً بين أفضل 3 مستثمرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يرسخ دورها في دعم الأجندة الاقتصادية القائمة على الابتكار في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير منظومة رأس المال المغامر في المنطقة.

إنجاز

ويؤكد تقرير السنة المالية 2025 أن أوراسيا كابيتال نفذت 25 استثماراً خلال العام، وهو أعلى عدد من الصفقات ينجزه مستثمر واحد في دولة الإمارات، في إنجاز يعكس النمو السنوي المتواصل في نشاط الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضع أوراسيا كابيتال في ريادة الجهات الداعمة للاستثمارات في المراحل المبكرة ضمن المنظومة الوطنية.

وحلت أوراسيا كابيتال في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات، مما يعكس توسع حضورها الإقليمي، واستراتيجيتها المنضبطة في الاستثمار، المتوافقة مع نماذج الأعمال القابلة للتوسع والقائمة على التكنولوجيا. وارتفع نشاط الصفقات في الشركة من 21 استثماراً في عام 2024 إلى 25 استثماراً في عام 2025 في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة بنسبة 19 % على أساس سنوي في حجم الصفقات.

وتشير نتائج التقرير الصادر عن منصة بيانات رأس المال المغامر «ماجنيت» إلى مواصلة المستثمرين المحليين تعزيز نشاطهم الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أسهمت الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الصفقات.

شركات ناشئة

ويعكس تصنيف أوراسيا كابيتال النضج المتنامي لمشاركة رأس المال المحلي، ودوره في تمكين الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية من التوسع داخل الدولة وخارجها. كما تسلط البيانات الضوء على متانة البنية التحتية للاستثمار المغامر في دولة الإمارات، وقدرتها على استقطاب رواد الأعمال والاحتفاظ بهم في القطاعات المهمة.

وخلال عام 2025، واصلت أوراسيا كابيتال نهجها الاستثماري غير المقيد بقطاع محدد، مع تركيز الاستثمارات الرئيسية في قطاعي التكنولوجيا المالية وبرمجيات الشركات، بوصفهما عاملي تمكين رئيسيين للتحول الرقمي وتعزيز إنتاجية المؤسسات. كما دخلت في 5 استثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية، و5 استثمارات أخرى في قطاع برمجيات المؤسسات، دعماً للحلول التي تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول المالي والارتقاء بتنافسية الشركات. ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، كما يدعم تطوير القطاعات القائمة على المعرفة ضمن المناطق الاقتصادية المتكاملة التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

منظومة الابتكار

وقال حسن وحيد، نائب رئيس تنفيذي المالية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وشريك في أوراسيا كابيتال: «يعكس تصدّر أوراسيا كابيتال قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في الإمارات للعام الثاني على التوالي فاعلية نهجها الاستراتيجي، بهدف تعزيز منظومة الابتكار الوطنية من خلال ضخ رؤوس الأموال والتفاعل بشكل فعّال مع الشركات ضمن محفظتها الاستثمارية. ويقوم نهج أوراسيا كابيتال الاستثماري على تمكين الحلول الرقمية القابلة للتطوير، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل». وأضاف: «يؤكد تصنيف أوراسيا كابيتال ضمن المراكز الأولى الثلاثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاندماج المتزايد لمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات ضمن أسواق رأس المال الإقليمية. وتواصل الشركة مساعيها المستمرة الرامية إلى تعزيز مرونة وعمق مشهد الابتكار في المنطقة، من خلال تبسيط سُبل التعاون العابر للحدود ودعم مؤسسي الأعمال الذين يتطلعون إلى التوسع على مستوى العالم».

وتتميز أوراسيا كابيتال، بصفتها الذراع الاستثمارية في مجال رأس المال الجريء لسلطة «دييز»، بدور استراتيجي كبير في دعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع التي تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الشاملة لدبي ومسار تحولها الرقمي».

وتأتي الإشادة المستمرة بأداء أوراسيا كابيتال استناداً إلى سلسلة الإنجازات الحديثة التي أحرزتها ضمن القطاع، بما في ذلك حصولها على لقب أفضل شركة استثمارية برأس المال الجريء لعام 2025 في حفل جوائز مجلة رواد الأعمال الشرق الأوسط 2025. إذ واصلت الشركة مساعيها المستمرة لتوسيع محفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تطوير إطار استثماري يرتكز على الحوكمة وتحقيق الأثر، بما ينسجم مع رؤية دييز لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والتكنولوجيا والابتكار.

ويشير تقرير «ماجنيت» للسنة المالية 2025 إلى تحوّل واسع نحو إرساء المشاركة المحلية المستدامة في تمويل الشركات الناشئة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مساهمة المستثمرين في دولة الإمارات بشكلٍ ملموس في نشاط الصفقات الإقليمية. ويؤكد تصنيف أوراسيا كابيتال ضمن قائمة أكثر ثلاثة مستثمرين نشاطاً في المنطقة من حيث عدد الصفقات حجم تعاملها الاستثماري العابر للحدود، ودورها في بناء منظومة ابتكار مترابطة وقابلة للتوسع.