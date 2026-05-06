إتش إس بي سي» عضو تقاص عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن انضمام بنك «إتش إس بي سي»، كعضو تقاص عام في السوق، في خطوة تعزز مكانته وتعزز إمكانية وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة، وتفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من نشاط السوق، ويسهم في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استدامة نموه ويعزز جاذبيته للمستثمرين العالميين.

ويُعد بنك «إتش إس بي سي» أول بنك دولي ينضم كعضو تقاص عام، في خطوة نوعية تعزز انفتاح السوق على المؤسسات المالية العالمية، حيث سيتولى دعم عمليات المقاصة والتسوية لما بعد التداول عبر البنية التحتية المتقدمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في خفض مخاطر التسوية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستويات السيولة في السوق. كما تعكس هذه المبادرة ثقة المؤسسات العالمية بمتانة وعمق الأسواق المالية في الإمارات، وترسخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.

وبعد استكمال الموافقات التنظيمية، أصبح بإمكان المستثمرين الارتباط مباشرة بخدمات المقاصة التي يقدمها بنك «إتش إس بي سي» عبر منصة شركة أبوظبي للمقاصة، بما يُمكنهم من الاستفادة من منظومة متقدمة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم في مجال المقاصة. ويسهم التوسع في تعزيز كفاءة السوق من خلال خفض المخاطر، وترسيخ الانضباط في عمليات التسوية، وتوفير إطار تشغيلي مرن وقابل للتوسع يواكب النمو المتسارع في عدد المستثمرين وحجم التداولات.

كما يجسد انضمام بنك «إتش إس بي سي» قوة شبكته العالمية وقدرته على ربط الأسواق الدولية، ويعزّز في الوقت ذاته مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كشريك عالمي رائد وبوابة استثمارية رئيسية إلى اقتصاد الإمارة، الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والنمو المستدام، والمدعوم برؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تعكس شراكتنا مع مؤسسة مالية عالمية رائدة مثل بنك «إتش إس بي سي» تسارع جهودنا في تعزيز بنية تحتية متطورة وعالمية المستوى لمنظومة ما بعد التداول، بما يعزز قدرتنا على توفير فرص نوعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. كما نواصل توسيع الوصول إلى السوق من خلال ضم أعضاء تقاص عام جدد، بغرض تنشيط حركة التداول، والارتقاء بكفاءة وأمن العمليات إلى مستويات متقدمة. كما يتيح لنا هذا التعاون تعزيز الربط المباشر بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم دورنا في تحقيق رؤية أبوظبي طويلة الأمد لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً، ويدعم الربط بين الفرص الاستثمارية الإقليمية وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية. وبصفتنا أول عضو تقاص عام دولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل أداء دور رئيسي في تعزيز وصول المستثمرين العالميين إلى السوق، والمساهمة في تطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة لمنظومة ما بعد التداول، بما يواكب تطلعات السوق ونموه المستدام».