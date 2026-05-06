راشد النعيمي مديراً لغرفة رأس الخيمة

أعلنت غرفة رأس الخيمة، الأربعاء، تعيين الدكتور راشد خلفان النعيمي مديراً عاماً لغرفة التجارة، حيث بدأ ممارسة مهام منصبه الجديد اعتباراً من أول مايو الجاري.

وسيتولى الدكتور راشد النعيمي قيادة توجهات المرحلة القادمة، والإشراف على تنفيذ مبادرات غرفة تجارة رأس الخيمة وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، وسيعمل كذلك على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويين المحلي والدولي، ومواصلة تعزيز دور ومكانة غرفة رأس الخيمة شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة رأس الخيمة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، حرص الغرفة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومواصلة العمل والابتكار بالأداء لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، والذي يرسخ مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار. وتابع: ولتحقيق هذه الرؤية نسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في رأس الخيمة وتوجهاتها، وتحويلها إلى نجاحات حقيقية وإنجازات نوعية يلمس أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال نتائجها على أرض الواقع. وقال محمد مصبح النعيمي: إن تعيين مدير عام جديد لغرفة رأس الخيمة يشكل خطوة مهمة لتوظيف القدرات والطاقات المبدعة القادرة على وضع السياسات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، والتي تتطلب العمل كفريق واحد، وتوظيف جميع القدرات والطاقات لاستباق الزمن وتحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة رأس الخيمة.

مكانة مرموقة

قال الدكتور راشد خلفان النعيمي: تحظى غرفة رأس الخيمة بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، والذي تحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق العمل المختلفة، وأتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الناجحة، والعمل مع جميع الفرق لضمان الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وإلى تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.

جدير بالذكر أن الدكتور راشد خلفان النعيمي يتمتع بخبرة عملية متميزة، تدرج فيها في العديد من المناصب وأثبت جدارته في العديد من المبادرات التي قادها، والتي كان آخرها منصب وكيل وزارة مساعد بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

