التوزيعات النقدية للشركات المدرجة تلامس 90 ملياراً

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة 89.6 مليار درهم خلال 2025، ما يعكس أداءً قوياً خلال العام الماضي.

وأضافت في تقريرها السنوي أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، التي أقرتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بلغت 45.7 مليار درهم، وفي سوق دبي 43.9 مليار درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن «البنوك» تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات بقيمة 33.36 مليار درهم، يليه العقار 13.23 مليار درهم، ثم الطاقة 11.27 مليار درهم، ثم الاتصالات 10.47 مليارات درهم، ثم المرافق العامة 7.06 مليارات درهم، ثم الخدمات 4.94 مليارات درهم، والاستثمار والخدمات المالية 3.7 مليارات درهم، والنقل 2.33 مليار درهم، والتأمين 1.16 مليار درهم، والصناعة 976.23 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 545.9 مليون درهم. فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 204.94 ملايين درهم.

وذكرت الهيئة أن التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية أو تلك التي تم إقرارها، خلال العام بناء على النتائج المالية لعام 2025.