«مان جروب» تلتزم بتأسيس مقر لعملياتها في الإمارة

أعلنت «كابيتال جروب»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات النشطة، أنها تخطط لافتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، وتحديداً في أبوظبي العالمي (ADGM ). ومن المتوقع افتتاح مكتب أبوظبي رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM ): «يسرنا الترحيب بكابيتال جروب في أبوظبي العالمي، في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية العالمية الرائدة بشكل متزايد إلى اختيار أبوظبي مركزاً لتوسعها الإقليمي طويل الأمد. ويؤكد هذا القرار الأهمية التي يوليها المستثمرون لليقين التنظيمي، وقوة المؤسسات، وبيئة مستقرة تدعم النمو المستدام.

وبفضل إطار قانوني متين وإمكانية الوصول إلى رؤوس أموال مؤسسية ضخمة وطويلة الأجل.. وقال مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي في كابيتال جروب: «نتبنى نهجاً مدروساً وطويل الأمد في توسيع حضورنا العالمي، ولا نتخذ خطواتنا إلا عند توافر قناعة راسخة. وتعتزم «كابيتال جروب» نقل بينو كلينغنبرغ-تيم، رئيس قسم العملاء المؤسسيين في أوروبا وآسيا، ليتولى إلى جانب مهامه الحالية، مسؤولية قيادة مكتب أبوظبي.

وقال كلينغنبرغ - تيم: «رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، بما يعكس ديناميكيات النمو القوية في دول مجلس التعاون .

وقالت فاطمة الحمادي، رئيسة مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA): «نهدف في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومن خلال مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA )، إلى بناء منظومة مالية متكاملة تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والأطر التنظيمية المتقدمة. من جهة ثانية أعلن أبوظبي العالمي، أن شركة «مان جروب بي إل سي»، شركة الاستثمارات البديلة المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، والتي تدير أصولاً إجمالية تقارب 228.7 مليار دولار، تمضي قدماً في تنفيذ خططها لتأسيس مقر لها في أبوظبي، حيث تقدمت بطلب لدى أبوظبي العالمي للحصول على رخصة من الفئة 3 A.

ومن المتوقع تأسيس المقر خلال الفترة القادمة، وقال رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «يعكس قرار شركة «مان جروب» تأسيس حضور لها في أبوظبي قوة أسواق رأس المال لدينا وعمق ثقة المستثمرين العالميين في عاصمة دولة الإمارات. ومع مواصلة أبوظبي ترسيخ مكانتها بصفتها عاصمة رأس المال، يواصل أبوظبي العالمي تركيزه على تمكين المؤسسات الدولية الرائدة من النمو انطلاقاً من أبوظبي. وقالت روبين غرو، الرئيسة التنفيذية لشركة «مان جروب»: «لطالما اعتبرت شركة «مان جروب» أن إمارة أبوظبي تشكل أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية على مستوى العالم.