«آرثر دي ليتل»: الإمارات تقود ابتكار التكنولوجيا المالية إقليمياً

أطلقت «آرثر دي ليتل» تقريرها الجديد بعنوان «المرحلة التالية لنمو التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»،والذي يستعرض نتائج استطلاع مبادرة «ذا فويسز أوف فينتك تيوزدايز» الذي أُجري بالتعاون مع الشركة في النصف الثاني من عام 2025. ويعكس التقرير رؤى أكثر من 140 من مؤسسي الشركات والتنفيذيين في الإدارة العليا عبر المنطقة حول مستقبل القطاع.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري في النصف الثاني من عام 2025، أن نحو 60% من المشاركين يرون أن الإمارات هي السوق الأجدر بقيادة الابتكار في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما قيّم قرابة نصفهم البيئة التنظيمية في الدولة بشكل إيجابي.

وأشار الاستطلاع الى أن مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة يتسم بمزيج من الثقة والقيود التمويلية. وبحسب أرجون سينغ، الشريك والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، بات سجل المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولخص مهدي لطيف، مدير أول في قسم الخدمات المالية لدى شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، التوصيات في دعوة للعمل، قائلاً: «تشير البيانات بوضوح إلى أن هذه المنظومة نجحت على مدى العقد الماضي في ترسيخ أسس متينة وبناء تجربة حقيقية.