3 مليارات درهم مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي في أبريل

بلغت قيمة مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال شهر أبريل من العام الجاري 3 مليارات درهم، محققةً بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق في سوق المكاتب بالإمارة، بحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» لبيانات الصفقات المسجلة رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أن سوق المكاتب في دبي واصل مساره التصاعدي منذ بداية العام، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب على الخريطة إلى 2.4 مليار درهم في يناير، مسجلةً أعلى قيمة شهرية على الإطلاق، قبل أن ترتفع إلى مستوى أعلى عند 2.7 مليار درهم في فبراير. وبعد أن بلغت قيمة المبيعات 1.3 مليار درهم في مارس، عاودت الارتفاع بقوة في أبريل إلى 3 مليارات درهم، مسجلةً أعلى مستوى شهري لقيمة مبيعات المكاتب على الخريطة على الإطلاق بدعم الطلب القوي وتوسعات الشركات ونمو الأعمال.

عدد الصفقات

وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات أسواق العقارات، أظهرت بيانات الدائرة أن عدد صفقات بيع المكاتب على الخريطة خلال أبريل بلغ 318 صفقة، مقارنة بـ182 صفقة في مارس، و355 صفقة في فبراير، و414 صفقة في يناير. وتصدّرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً للمكاتب على الخريطة خلال أبريل، مسجلةً نحو 2.8 مليار درهم من خلال 158 صفقة، ما يعكس استمرار جاذبيتها وجهة رئيسة للاستثمارات المكتبية في دبي.

مبيعات 4 أشهر

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يصل إجمالي مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي خلال أول 4 أشهر من 2026 إلى 9.4 مليارات درهم عبر 1,269 صفقة، بما يزيد بنسبة 104% على إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 4.6 مليارات درهم، فيما يعادل عدد الصفقات المسجلة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري نحو 90% من إجمالي صفقات عام 2025 البالغ 1,412 صفقة.

المكاتب الجاهزة

وبلغت مبيعات المكاتب الجاهزة في دبي خلال أبريل نحو 296.3 مليون درهم عبر 106 صفقات، مقارنة بـ234.5 مليون درهم من خلال 84 صفقة في مارس، و695.1 مليون درهم عبر 265 صفقة في فبراير، و861.9 مليون درهم عبر 265 صفقة في يناير.