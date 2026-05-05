القطاع الخاص يتوقع استمرار نمو اقتصاد دبي

حافظ مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» المعدل موسمياً لمديري المشتريات في دبي على مكانته القوية ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة مسجلاً 51.6 نقطة في أبريل الماضي. وأكد التقرير أن دبي شهدت تحسناً في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، مشيراً كذلك إلى أن شركات القطاع الخاص تتوقع استمرار النمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة واضحة في توقعات الإنتاج خلال شهر أبريل الماضي، حيث أعربت المزيد من الشركات عن تفاؤلها بشأن تعافي ظروف الطلب الإجمالية.

من جهة أخرى، حافظ مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» المعدّل موسمياً لمديري المشتريات في الإمارات على مكانته ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة مسجلاً 52.1 نقطة في أبريل. وأشارت العديد من الشركات غير المنتجة للنفط إلى اكتساب عملاء جدد وزيادة الطلب، مع وجود ارتفاع الإجمالي في الأعمال الجديدة.

وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الإنتاج وإن كان بمعدل أقل مما هو مسجل في بداية العام. وظل التوسع قوياً بشكل عام، حيث لاحظت العديد من الشركات إحراز تقدم واضح في المشاريع القائمة وتطوير البنية التحتية.

وأشارت بعض الشركات إلى أن العلاقات القوية مع الموردين ساعدت على تسريع عمليات التسليم، ولكن بشكل عام، استمر ضعف أداء سلسلة التوريد بشكل كبير بسبب قيود النقل في مضيق هرمز.

وأبدت الشركات غير المنتجة للنفط تفاؤلاً أكبر بشأن توقعات الإنتاج للأشهر الـ 12 المقبلة في شهر أبريل. وارتفعت التوقعات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث أرجعت الشركات هذا التفاؤل إلى فرص الأعمال القوية، وقنوات المبيعات، والابتكار التكنولوجي.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس»: إن القوة الكامنة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، والتي برزت من خلال زيادة قوية أخرى في الإنتاج، تعني أن الشركات تتوقع استمرار النمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة». وتشير التقارير إلى أن خطوط المبيعات لا تزال قوية، كما تمت الإشارة إلى نشاط قطاع الإنشاءات والمكاسب المتوقعة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كعوامل مُحفزة للتفاؤل.