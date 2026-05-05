«جلوبال فارما» تنتج 100 نوع من الأدوية وتُصدر منتجاتها إلى 15 دولة

أكد محمد سعيد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي، عضو مجلس إدارة شركة «جلوبال فارما» إحدى شركات «دبي للاستثمار»، أن الشركة تنتج حالياً أكثر من 100 نوع من الأدوية المتنوعة، وتُصدر منتجاتها إلى نحو 15 دولة حول العالم، بما يعكس تنامي حضور الصناعات الدوائية الإماراتية في الأسواق الدولية.

وكشف الرقباني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، أن «جلوبال فارما» بصدد إنشاء وحدة جديدة لصناعة الأدوية ضمن مجمع دبي للاستثمار في أنغولا لخدمة الأسواق الأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج خلال العام المقبل 2027.

وأوضح أنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيتم تشغيل وحدات أخرى لصناعة الأدوية في أنغولا لإنتاج أدوية «جلوبال فارما»، بما يدعم خطط الشركة للتوسع في القارة الأفريقية، وتعزيز انتشار منتجاتها عالمياً.

وأشار إلى أن منتجات «جلوبال فارما» تشهد طلباً متزايداً في الأسواق الخارجية مدفوعة بجودة المنتجات والثقة المتنامية في الصناعات الإماراتية، لافتاً إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع شركات هندية وبريطانية لتطوير وتصنيع أدوية نوعية.

وقال، إن الشركة تسعى إلى التوسع عالمياً عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن منصة «اصنع في الإمارات» على مدى دوراتها الخمس تعكس ريادة دولة الإمارات في الصناعات المتقدمة.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية الصناعية في الإمارات تحظى بدعم واسع، من خلال منظومة تشريعات وقوانين محفزة، بجانب السياسات الداعمة للمنتج الوطني، وثقة الأسواق العالمية بجودة المنتج الإماراتي، فضلاً عن توافر مقومات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية المتقدمة، وفرص التصدير والتمويل والحوكمة، بما يعزز مكانة الدولة إحدى أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات الصناعية.

وأكد أن شعار «صُنع بفخر في الإمارات» يجسد قيمة المنتج الوطني المرتبط باسم دولة جعلت من الصناعة نموذجاً للفخر والثقة والشفافية، مشيراً إلى أن هذا الشعار يمثل التزاماً وطنياً بمعايير الجودة والابتكار والاستدامة، ويعزز مكانة الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفاً أن النجاحات المتحققة في القطاع الصناعي تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى فوز «جلوبال فارما» للعام الثاني على التوالي بجائزة «النمو الصناعي»، ضمن جوائز «اصنع في الإمارات 2026»، ما يعكس حرص الشركة على التميز والابتكار مدعوماً بالشراكات الدولية والتقنيات المتطورة في صناعة الأدوية.

وأكد الرقباني أن «جلوبال فارما» تضع تأهيل الكوادر الوطنية على رأس أولوياتها، من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية لتدريب وتمكين الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن استثمار القيادة الرشيدة في بناء الإنسان بدأ يؤتي ثماره، من خلال الكفاءات الوطنية الرائدة والمؤسسات الصناعية الإماراتية المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وقال، إن مشاركة «جلوبال فارما» في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، تأتي بصفتها مصنعاً وطنياً ملتزماً بتعزيز الأمن الدوائي في الدولة، وتقديم منتجات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الصناعة الدوائية تمثل ركيزة استراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحاً أن جميع الأدوية التي تنتجها الشركة يتم تصنيعها بالكامل داخل الإمارات في مصانعها بمجمع دبي للاستثمار.

وأضاف أن منصة «اصنع في الإمارات» تشكل فرصة مهمة للقطاع الصناعي الوطني لما توفره من مساحة للتواصل مع الشركاء، واستعراض القدرات التصنيعية، واستكشاف فرص التعاون والنمو داخل الدولة وخارجها.