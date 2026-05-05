«مورغان ستانلي» عضو تداول عن بعد في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء انضمام مورغان ستانلي، إحدى مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية العالمية، كأول بنك استثماري دولي ينضم إلى السوق بصفة عضو تداول عن بُعد، في خطوة نوعية تتيح لعملائه الوصول المباشر إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويمثل الإنجاز نقلة نوعية في تعزيز الربط العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب المؤسسي الدولي على فرص الاستثمار في أسواق المال في دولة الإمارات. كما يعزز مكانة السوق ضمن أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية، ويعكس التطور المتسارع في عمق السوق وكفاءة التداول وارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب حضوره المتنامي والقوي ضمن أبرز المؤشرات العالمية.

وتتيح العضوية عن بُعد لبنك مورغان ستانلي توفير وصول مباشر وأكثر سهولة لعملائه إلى السوق، من خلال تنفيذ التداولات عبر منصته العالمية المتطورة، بما يعزز كفاءة العمليات ويزيد ربط وتكامل السوق مع الأسواق الدولية. ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء دور رئيسي في دعم مستهدفات أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد، بوصفه منصة تسهم في ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة. ومن المتوقع أن يباشر مورغان ستانلي التداول كعضو عن بُعد خلال الأسابيع المقبلة، مع اكتمال الجاهزية التشغيلية النهائية.

ويعكس حصول مورغان ستانلي على إمكانية التداول المباشر في سوق أبوظبي قوة وجاذبية المقومات الاستثمارية لإمارة أبوظبي، كما يعكس في الوقت ذاته تطوّر الطابع المؤسسي لأسواق رأس المال في دولة الإمارات.

محطة مهمة

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تمثل هذه الخطوة النوعية محطة مهمة في مسيرتنا لترسيخ مكانة السوق كمنصة مالية عالمية رائدة تدعم خلق الفرص وتعزز النمو الاقتصادي المستدام. ويتجلى هذا الزخم في المستثمرين الأجانب المتنامية، حيث تجاوزت قيمة تداولاتهم 85 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 22 % على أساس سنوي. ويعكس هذا الأداء عمق السوق وتزايد أهميتها على الساحة العالمية، كما يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق الوصول الدولي، وتعزيز الربط عبر الأسواق، وبناء بنية تحتية عالمية المستوى تستقطب رؤوس الأموال، وتدعم تنوع الشركات المدرجة، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي طويل الأمد لإمارة أبوظبي».

وقال باتريك ديليفانيس، الرئيس الإقليمي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مورغان ستانلي: «يعكس انضمامنا كعضو تداول عن بُعد في سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامنا بتوفير وصول عالي الكفاءة وأكثر سهولة لعملائنا إلى السوق عبر منصتنا العالمية المتطورة، والتي تُعد من بين الأبرز في القطاع، في وقت نشهد فيه تطوراً متسارعاً في ترسيخ الطابع المؤسسي وتزايد الاستثمارات العالمية في أسواق المال في الإمارات. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التحول من خلال تمكين المستثمرين العالميين من الوصول المباشر إلى الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر ربط متكامل مع الأسواق المحلية، مدعوماً بمستويات متقدمة من الشفافية والتحكم وفق أفضل المعايير العالمية عبر مختلف مراحل التداول».