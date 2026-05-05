اتفاقية بين «ايدج» والاتحاد للطيران لتقديم خدمات النقل الجوي العالمية

أعلنت مجموعة ايدج عن توقيع اتفاقية خدمات نقل جوي عالمية مع الاتحاد للطيران خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»، بهدف توحيد عمليات الشحن الجوي الخاصة بها تحت مظلة الناقل الوطني لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستلبي مجموعة ايدج احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة البالغ عددها 35 شركة، بالاعتماد على خدمات الشحن الجوي التابعة للاتحاد للطيران. وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية «ايدج» لتعزيز الشراكات المحلية عبر سلاسل إمدادها وعملياتها التشغيلية، بما يدعم الاستثمار في القدرات الوطنية ويعزز الاعتماد عليها، لا سيما مع نمو أعمال المجموعة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تعكس الاتفاقية التزامنا ببناء شراكات محلية ذات قيمة مستدامة لدولة الإمارات. ويسهم تعاوناً مع الاتحاد للطيران في رفع كفاءة عملياتنا ودعم نمو منظومة صناعية وطنية متكاملة». وقال انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد: «توفر الاتحاد للشحن بنية تشغيلية موثوقة وآمنة ذات امتداد عالمي، قادرة على دعم متطلبات العمليات الصناعية والدفاعية المتقدمة، كما تسهم في تعزيز القدرات الوطنية من خلال الشراكات المحلية».