«مبادلة بايو» تعلن توسعة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» بمرفق جديد

أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي، عن توسعة جديدة لشركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» التابعة لها ضمن محور الخدمات اللوجستية الدوائية، بافتتاح مرفق لوجستي متطور في «كيزاد» يمتد على مساحة 2500 متر مربع. ويمثل هذا التوسّع الاستراتيجي نقلة نوعية تعزّز قدرات الشركة في إدارة الإمدادات الطبية الحيوية بكفاءة أعلى، وتُرسّخ جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد في قطاع الرعاية الصحية داخل الدولة.

ويشكل هذا المرفق المتطور إضافة نوعية لقدرات شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين»، حيث تضاعفت المساحة التخزينية للشركة من 2266 متراً مربعاً إلى 4766 متراً مربعاً، فيما ارتفعت القدرة الاستيعابية لمنصات التحميل من 2000 إلى 6500 منصة تحميل. كما شهدت مساحة التخزين المبرد توسعاً لافتاً من 20 متراً مربعاً إلى 100 متر مربع، بما يعزّز قدرة الشركة على حفظ وتوزيع المنتجات الطبية الحساسة للحرارة والمبردة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة بايو»، قائلاً: «يعكس توسّع الشركة التزام مبادلة بايو بتعزيز البنية التحتية لسلسلة الإمداد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات. وتمثل هذه المحطة إنجازاً مهماً يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والقدرة على التوسّع في الخدمات اللوجستية، بما يدعم الأمن الدوائي الوطني، ويُمكّن من إيصال الأدوية والمنتجات الطبية الحيوية بكفاءة وموثوقية في مختلف أنحاء الدولة».

ويمثل هذا التوسع خطوة محورية في تمكين شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» من تقديم حلول لوجستية طبية متكاملة تدعم القطاع الصحي الوطني، وتواكب النمو المتسارع في احتياجات الجهات الصحية الحكومية.

وتُعد شركة «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» جهة وطنية رائدة في تقديم حلول شاملة لسلاسل الإمداد الطبي، إذ توفر مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل التخطيط الاستراتيجي، والتوريد، وإدارة المشتريات، والعمليات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين، وتوزيع المستحضرات الطبية والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، إلى جانب صيانة الأجهزة الطبية. وتغطي الشركة أكثر من 200 منشأة صحية عبر أكثر من 10,000 صنف طبي، وتتعاون مع نحو 400 مورّد محلي ودولي لضمان وصول الإمدادات الحيوية بسرعة وبموثوقية عالية.