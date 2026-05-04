«الإمارات للدواء» تعزز التصنيع المحلي في «اصنع في الإمارات 2026»

استعرضت مؤسسة الإمارات للدواء، خلال مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2026» المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، دور القطاع الدوائي في دعم بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة، قائمة على التكامل بين التصنيع والابتكار والتنظيم المرن، بما يعزز مكانة الدولة ضمن الاقتصادات الدوائية القائمة على المعرفة.

وتأتي المشاركة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة دوائية متكاملة، ترتكز على بيئة تنظيمية مرنة تدعم تسريع تسجيل وترخيص المنتجات، وتحفيز الاستثمارات، وتمكين الشركات من التوسع، بما يعزز تنافسية الصناعة الدوائية الإماراتية إقليمياً وعالمياً.

رؤية استراتيجية

وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس مؤسسة الإمارات للدواء، أن المشاركة تعكس توجهاً وطنياً لبناء صناعة دوائية قادرة على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تمكين القطاع المحلي وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يدعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.

وأوضح أن التركيز ينصب على توسيع الصناعات الدوائية عالية القيمة داخل الدولة، وبناء قدرات إنتاجية مرنة تستجيب لمتغيرات الطلب العالمي، بما يسهم في ترسيخ موقع الإمارات ضمن منظومة التصنيع الدوائي المتقدم.

وسلّط جناح المؤسسة الضوء على نماذج صناعية وطنية متقدمة، من بينها شركة Globalpharma، إلى جانب Vieco Pharmaceuticals، بما يعكس تنوع القاعدة التصنيعية المحلية وتطورها.

كما شهدت المشاركة حضوراً لافتاً لشركات الابتكار الطبي والتكنولوجيا الحيوية، من بينها AstraGene وSayGen Genetics، بالإضافة إلى Abu Dhabi Stem Cells Center، الذي يمثل منصة وطنية متقدمة في مجالات الطب التجديدي والعلاج الخلوي.

ويعكس هذا التنوع تحول القطاع من التركيز على تصنيع الأدوية التقليدية إلى تبني منظومة متكاملة لعلوم الحياة تشمل التشخيص والعلاج والتكنولوجيا الحيوية، ما يعزز قدرته على الابتكار والتوسع.

وفي إطار تعزيز التعاون، وقعت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء خلال المعرض، مذكرة تفاهم مع شركة «جلوبال فارما»، حيث مثل الشركة في التوقيع محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، وعضو مجلس إدارة «جلوبال فارما»، وذلك بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في توطين الصناعات الدوائية، وتسريع مشاريع التصنيع المحلي، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية ونقل التقنيات الصناعية إلى الدولة، إلى جانب دعم تطوير القدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وتعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار والتصنيع الدوائي.

مرونة

كما عقدت الكعبي اجتماعات مع شركات عالمية، منها MSD وNovo Nordisk، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي، والبحث العلمي، والدراسات السريرية، إلى جانب دعم مرونة سلاسل الإمداد وتسريع وصول المنتجات المبتكرة إلى السوق الإماراتي.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الدوائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتبني نماذج تنظيمية ذكية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الدوائية المتقدمة.