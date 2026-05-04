صندوق خليفة يستعرض 7 مشاريع صناعية وطنية في «اصنع في الإمارات»

أكد صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن دعمه لمشاركة 7 مشاريع صناعية وطنية ضمن «اصنع في الإمارات 2026»، يأتي في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في إمارة أبوظبي وترسيخ تنافسية المنتج الوطني.

وقال زايد الخزيمي، استشاري أعمال أول ورئيس قسم الإرشاد بالإنابة في الصندوق، إن المعرض يشكّل منصة استراتيجية لاستعراض خدمات وبرامج الصندوق، خاصة تلك التي تركز على القطاع الصناعي، الذي يحظى بأولوية ضمن توجهات الدولة الاقتصادية.

وأوضح أن المشاريع المشاركة عبر منصة الصندوق تتوزع أنشطتها بين الصناعات الغذائية والهندسية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، والمنتجات الطبية، بما يعكس تنوع قاعدة المشاريع الوطنية وقدرتها على الابتكار في مجالات صناعية متقدمة.

وأضاف أن المشاركة تتيح للشركات الوطنية فرصاً واعدة لعقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين وشركاء محتملين، إلى جانب فتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق، ما يعزز فرص نموها وتوسعها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار الخزيمي إلى أن الصندوق يسلّط الضوء خلال المعرض على مبادرة «مسرّعة التصنيع الخفيف»، التي تستهدف دعم المشاريع الصناعية وتمكينها من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج، عبر توفير منظومة متكاملة من التوجيه والدعم والخدمات المتخصصة.

وفيما يتعلق بإنجازات الصندوق، أوضح أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع نجح منذ تأسيسه في تمويل 1200 مشروع بقيمة قروض معتمدة تجاوزت 1.8 مليار درهم، فيما أسهمت المشاريع الممولة بأكثر من 8 مليارات درهم في الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل. وأضاف أن الصندوق قدّم أكثر من 32 ألف جلسة استشارية، ودرّب ما يزيد على 50 ألف متدرب عبر أكثر من 1400 دورة تدريبية، ما يعكس دوره في تمكين رواد الأعمال وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.