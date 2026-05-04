«سلال» تطلق منصة «زيرو» خلال اصنع في الإمارات 2026

أطلقت مجموعة سلال، المتخصصة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في الإمارات، منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي «زيرو» لإدارة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بالشراكة مع شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة بالاستدامة «أوليف جايا»، خلال فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026.

ويشكل إطلاق منصة «زيرو» نقلة نوعية في مسيرة مجموعة سلال بتبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن مختلف العمليات، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: «نحرص في سلال على تبني ممارسات الاستدامة عبر عملياتنا، انسجاماً مع أهداف الإمارات المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، وتعكس شراكتنا مع أوليف جايا، في إطلاق المنصة الجديدة، أولوياتنا المشتركة لدفع وتعزيز الريادة في مجالات الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والتميز في الحوكمة». وأضاف: «يأتي إطلاق منصة «زيرو» استكمالاً لجهودها في دعم الأمن الغذائي في دولة الإمارات، من خلال تحقيق أثر إيجابي ومستدام يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة لدينا، بما يشمل موظفينا، والمزارعين، والمجتمعات، والبيئة».

وقال فيفيك تريباثي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوليف جايا: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة سلال، التي تمثل ركيزة استراتيجية في دعم التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة».