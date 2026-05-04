إيدج تُطلق منصة «Case Quest» لتمكين وبناء كوادر المستقبل

أعلن «بريدج»، المركز المعني بتطوير المهارات المتقدمة، وتعزيز التصنيع والتميز التشغيلي لدى مجموعة إيدج، إطلاق منصة «Case Quest»، التي تهدف إلى إعادة تصوّر حالات تحسين العمليات وتحليلها ومعالجتها. وتعد المنصة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وجرى الإعلان عن إطلاق المنصة خلال «اصنع في الإمارات 2026»، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو.

وتُمكن المنصة القادة من مواجهة التحديات التشغيلية، واتخاذ قرارات استراتيجية عالية الأثر، مع ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية مدعومة بأسلوب الألعاب. كما تعتمد المنصة نموذج «فالكون» الإماراتي مفتوح المصدر، ما يعزز من جودة التفاعل، ويوفر سيناريوهات ذكية متكيفة. وتسهم هذه البنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رفع مستوى واقعية السيناريوهات وتوسيع نطاقها.

وقال الدكتور شوقي القاسمي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ورئيس قطاع التكنولوجيا والتصنيع في مجموعة إيدج: «نحرص على تطوير حلول مبتكرة، تُسرّع التحول الصناعي، وتُعزز جاهزية الكفاءات للمستقبل. ومن خلال Case Quest، نعيد تعريف تجربة التعلم عبر برامج تدريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجارب تفاعلية قائمة على الألعاب، تسهم في ترسيخ التميز التشغيلي».